Встреча с Масленицей стала для ирландцев традицией!

«Фестиваль русской культуры» пройдет в столице Ирландии в девятый раз 11 по 21 февраля 2018 года

Концерты, литературные беседы и чтения, конкурс детского творчества, музыкальный мастер-класс, детские мероприятия, живые выступления, лекции и беседы - это лишь некоторые из событий фестиваля.

Фестиваль начнется с традиционного «Семейного дня» в воскресенье 11-го февраля в «Национальном выставочном центре» (National Show Centre Swords), Сордс. Гостей ожидает незабываемое шоу с участием певцов и танцоров. Будет работать русская ярмарка с ларьками ремесел, традиционными блинами, детскими развлечениями и многим другим.

В этом году гостями Фестиваля станет московский ансамбль народной песни «Любо-Мило».

Это профессиональный творческий коллектив, состоящий из талантливых музыкантов и вокалистов, выпускников ведущих музыкальных ВУЗов Москвы (Российская академия музыки им. Гнесиных, Московский Государственный институт музыки им. Шнитке, Московский Государственный институт культуры). «Любо-Мило» - лауреаты всероссийских и международных конкурсов. За своё существование коллектив успел себя зарекомендовать как в России, так и за рубежом. Многогранность программ, подготовленных на высоком художественном уровне, позволили ансамблю занять одну из высших ступеней на сцене в народном жанре. В репертуаре Ансамбля лирические, плясовые русские, казачьи, украинские песни. Выступление Ансамбля народной песни «Любо-Мило» - это многоголосное и всегда живое пение артистов.

Фестиваль русской культуры, 11-21 февраля 2018 года, Дублин

Фестиваль стал традиционной особенностью яркой культурной жизни Дублина.

11 февраля в Дублинской городской галерее Хью Лейн (Dublin City Gallery the Hugh Lane) пройдет экскурсия с русским переводом и показ фильма «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна в честь 120-летия создателя фильма. В этот же день в галерее состоится концерт юных талантливых пианистов.

Известные ирландские артисты исполнят русскую классическую музыку в галерее Хью Лейна (the Hugh Lane Gallery ) в воскресенье, 18 февраля. На концерте вместе с Анной Киселевой выступят Джеральд Перегрин (Gerald Peregrine), Линда О'Коннор (Lynda O'Connor), Финнула Мойнихан (Fionnuala Moynihan), Пол Рое (Paul Roe), Дейдра Мойнихан (Deirdre Moynihan), Оуэн Лориган (Owen Lorigan) , Сильвия О'Брайен (Sylvia O’Brien), Элен Хатчинсон (Helene Hutchinson), Лэнс Коберн (, Lance Coburn) и Оен Флойд (Eoin Flood).

Кафедра русского языка и славистики Тринити колледжа проведет ряд мероприятий, в том числе антиутопию: «От хаоса к соответствию: юбилейное празднование Октябрьской революции в изобразительном искусстве и фильмах». Подробнее: https://www.tcd.ie/Russian/

В Национальном концертном зале во вторник 13 февраля состоится концерт российского пианиста Николая Хозяинова, победителя Дублинского конкурса пианистов, в пятницу, 16 февраля, Национальный оркестр RTE представит «Ромео и Джульетту» Прокофьева.

Билеты на сайте: www.nch.ie

В центральной библиотеке Дублина Анна Киселева проведет мастер-класс «О жизни и творчестве Дмитрия Шостаковича». В библиотеке на Пирс-стрит (Pearse Street Library) Вера Смит проведет беседу об Александре Пушкине «Гробовщик». Валентина Камон расскажет об истории Матрёшки. Русские сказки со Светланой Максимовой стали традиционными детскими посиделками на фестивальной неделе.

В Национальной галерее Ирландии состоится лекция Ванды Смолин (Wanda Smolin) о русской иконописи с акцентом на примерах из собрания Национальной галереи. Подробности: www.nationalgallery.ie

Несколько мероприятий пройдут в Дублинском городском художественном управлении LAB (the Dublin City Arts Office the LAB). Настоящая шаманка (UDAGAN) Сайддыы Куо представит семинар по традиционному инструменту Саха Якутии «Хомус». Егор Токарев расскажет о России времен Первой мировой войны и последнем императоре Николае II, его жизни и трагической роли в российской истории. Светлана Максимова проведет беседу о русском алфавите, его происхождении и значении русских символов.

В Русской Православной Церкви юные артисты покажут короткую пьесу, основанную на русской сказке, а затем всех ждет традиционное чаепитие у самовара.

«Русский бит» представит вечер шансона в пабе Мюррея, О'Коннелл стрит (the Murray’s Pub, O’Connell Street). Билеты: €15 на дверях или на сайте https://billetto.co.uk/e/dublin-tickets-250965

Лауреат «Золотой маски 2010» пермский театр «У моста» впервые приедет в Ирландию, чтобы представить две пьесы в Civic Theatre Tallaght «Женитьба» Николая Гоголя во вторник, 20 февраля и «Калека с острова Инишмана» Мартина МакДонаха (Martin McDonagh) в среду 21-го числа. Пьесы будут исполнены на русском языке с английскими субтитрами.

Билеты https://civictheatre.ticketsolve.com/shows/873583512?_ga=2.192345962.137660038.1515934326-1987931068.1510310300

Фестиваль русской культуры организован «Координационным советом организаций российских соотечественников в Ирландии» при поддержке Посольства Российской Федерации, Департамента внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы, Дублинского городского совета, Национальной галереи Ирландии, Департамента русского языка и славистики Тринити колледжа, Civic театра в Талла.

Полная программа «Фестиваля русской культуры» на сайте http://russianfestival.ie/

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