Семейный день Фестиваля Русской культуры в Дублине «Масленица 2018»

Ярмарка и праздничный концерт с участием мастеров из Москвы состоятся в «Национальном шоу центре Сордс» (National Show Centre, Kettles Ln., Swords, Co. Dublin)

Для гостей - целый день традиционных русских семейных развлечений с музыкой, танцами, играми. Ярмарка русских сувениров и изделий народных промыслов, шашлыки и блины, мастер-классы по раскрашиванию матрешек, рисованию для детей и взрослых, развлечения для детей.

В программе Семейного дня:

11.30 начало работы ярмарки

12.15 официальная церемония открытия «Семейного дня Масленицы»

12.30 концертная программа

В концертной программе участвует ансамбль народной песни «Любо-Мило», руководитель Бринчугова Екатерина.

Организован в 2014 году на базе ГБУ Клуба «Атом» в г. Москва. «Любо-Мило» - профессиональный творческий коллектив, состоящий из талантливых музыкантов и вокалистов, выпускников ведущих музыкальных ВУЗов Москвы, в их числе Российская академия музыки им. Гнесиных, Московский Государственный институт музыки им. Шнитке, Московский Государственный институт культуры, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. За время своего существования коллектив успел себя зарекомендовать как в России, так и за рубежом, побывав на гастролях в таких странах, как Греция, Лаосская народно-демократическая республика, Черногория, Казахстан, Латвия, Литва, Ливан, Франция, Сербия.

Ансамбль ведёт активную творческую деятельность - выступает на городских мероприятиях, праздниках, фестивалях и конкурсах, принимает участие в съёмках на центральном телевидении, в таких проектах, как «Синяя птица» - Россия 1, «Доброе утро» - 1 канал, «Поле чудес» - 1 канал, «Точка» - НТВ, «Календарь» - ОТР, «Настроение»- ТВЦ и многие другие. В 2017 году Департаментом культуры г. Москвы Ансамблю народной песни «Любо-Мило» было присвоено звание «Ведущий творческий коллектив».

Многогранность программ, подготовленных на высоком художественном уровне, позволили занять одну из высших ступеней на сцене в народном жанре. В репертуаре Ансамбля лирические, плясовые русские, казачьи, украинские песни. Выступление Ансамбля народной песни «Любо-Мило» - это многоголосное и всегда живое пение артистов. В русских народных лирических песнях в исполнении Ансамбля слышится нежность и теплота, в плясовых - русская удаль и широкая душа. Коллектив не является аутентичным, а привносит элементы современности в народную песню, но при этом сохраняя целостность её первозданного звучания.

Музыканты Ансамбля удивляют зрителей виртуозными наигрышами на гармони, баяне, балалайке, домре, гитаре. Каждая композиция в исполнении артистов Ансамбля «Любо-Мило» сопровождается профессиональными хореографическими элементами и даже трюками, а казачья программа - фланкировкой шашками и нагайкой.

Яркие сценические костюмы привлекают своей необыкновенной красотой, в арсенале коллектива 15 тематических комплектов. Ансамбль своим выступлением не оставляет равнодушными не только старшее поколение, но и молодёжь, ведь Ансамбль народной песни «Любо-Мило» - это молодые, красивые, задорные, профессиональные артисты. Коллектив создаёт на сцене неповторимые образы, которые навсегда остаются в памяти зрителей.

В концертной программе выступят следующие творческие коллективы русскоязычной общины Ирландии:

- дублинская студия «Art and Dance»,

- танцор Эрнест,

- женщина-шаманка Сайдыы Куо-UDAGAN,

- фольклорная группа «Матрешка»,

- школа танцев «Olympus»,

- Ольга Дамбраускиене,

- Катя Маничева,

- танцевальная студия «E-Motion»,

- театральная студия «Бенефис»,

- театральная студия русской школы Swords House,

- фольклорная группа казахского танца «Тюльпан»,

- литовская танцевальная группа «Spiecius»,

- латвийская группа народного танца «Радуга» (взрослый состав) и «Кузнечик» (детский состав)

Клоун Giggles,

- академия ирландского танца Zara Curtis.

Билеты можно купить на входе. Цена €5. Бесплатная парковка.

Фестиваль организован Координационным советом соотечественников при поддержке правительства Москвы, Посольства России в Ирландии, Городского совета Дублина, Национальной галереи, факультета «Славистики и русского языка» Тринити колледжа, Ирландской Королевской музыкальной академии.

Подробности на сайте http://russianfestival.ie/