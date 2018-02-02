Ирландцы сказали - «Спасибо, Сталинград!»

Соотечественники, проживающие в Ирландии, присоединись к акции посвященной 75летию окончания битвы за Сталинград (ныне Волгоград).

Флешмоб в социальных сетях с хэштегом #spasibostalingrad был основан международным благотворительным фондом «Сталинградская битва».

Участники выкладывали в социальной сети свои фотографии и видео, выражая свою благодарность бойцам «Красной армии» спасших мир от нацизма.

Взрослые и дети откликнулись на призыв координатора «Бессмертного Полка Ирландии» Кристины Бутусовой, огромное количество фотографий и видеообращений со словами благодарности ветеранам пришло на почту этого международного движения.

«Цель проекта - напомнить о роли победы «Красной армии» в Сталинградской битве ставшей одним из переломных моментов во Второй мировой войне. Огромное спасибо за вашу память и участие в акции» - говорит Кристина Бутусова.

Культурно-исторический центр «Мебиус» провел тематический урок в трёх разных группах «St Oliver's Community Colledge», города Дрохеда.

Активисты «Мебиуса» сердечно поблагодарили директора школы Джона Халпина за организацию. Динара Курбанова рассказывала, а Оксана Макнифф переводила школьникам об основных событиях Великой Отечественной войны.

Директор Ирландского Военного Музея (IMWM) Вильям Салливан эмоционально визуализировал свой рассказ о боевых действиях Сталинградской битвы используя оружие и амуницию того времени. По интернету со школьниками связался ещё живущий участник боёв за Сталинград, дедушка Оксаны Макниф, Назар Саидович Джафаров (род. 5.01.1925). Активисты «Мёбиуса» и учащиеся приняли участие в международной акции #ThankYouStalingrad. Для подробного изучения Российской истории (а так же русского языка), школе был подарен полный комплект детских и юношеских исторических журналов, которые предоставил Андрей Фомин.

Обращения участников в группе www.facebook.com/groups/stalingradifm и на странице Бессмертный-Полк-Ирландия

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