В Лимерике помнят о блокадном Ленинграде

Преподаватель русского языка и литературы Eкатерина Шибут подготовила лекцию об этом трагическом событии.
На ее занятиях детей получили массу полезной информации. Преподаватель музыки Наталья Чепиль познакомила учащихся с «7 симфонией» Дмитрия Шостаковича, которая еще называется «Ленинградской». В театрально-художественной части дети и преподаватель школы Оксана Сосновская прочитали стихии и преподавателем.
Подрастающее поколение лимерикцев узнало о Тане Савичевой и страничках ее блокадного дневника, они увидели сколько весила жизнь жителей Ленинграда – 125 грамм!
Попробовав маленькие кусочки хлеба, дети вряд ли теперь забудут одну из самых страшных и бесчеловечных трагедий на нашей Земле!
А, 29 апреля клуб «Подсолнухи» совместно с «Бессмертным Полком Ирландии» проведут «Детский конкурс стихов и песен о войне».
Победители и участники конкурса будут награждаются дипломами и памятными подарками.
Заявки на участие принимаются до 30 марта по электронной почте kbutusova@gmail.com
Связаться с организатором конкурса Кристиной Бутусовой можно по телефону: 0868668660
Память об ужасах Второй Мировой Войны и героизме советского народа хранили наши деды, родители и мы должны сохранить и передать это своим детям и внукам!
Спасибо детям за внимание и проникновенность!
Клуб “Подсолнухи” рад видеть всех по адресу: 11 John Street, Limerick