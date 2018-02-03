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В Лимерике помнят о блокадном Ленинграде

В Лимерике помнят о блокадном Ленинграде

В русском клубе «Подсолнухи» в г. Лимерик, состоялось памятное мероприятие в честь освобождения Ленинграда от блокады.

Преподаватель русского языка и литературы Eкатерина Шибут подготовила лекцию об этом трагическом событии.

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На ее занятиях детей получили массу полезной информации. Преподаватель музыки Наталья Чепиль познакомила учащихся с «7 симфонией»   Дмитрия Шостаковича, которая еще называется «Ленинградской». В театрально-художественной части дети и преподаватель школы Оксана Сосновская прочитали стихии и преподавателем.

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Подрастающее поколение лимерикцев узнало о Тане Савичевой и страничках ее блокадного дневника, они увидели сколько весила жизнь жителей Ленинграда – 125 грамм!

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Попробовав маленькие кусочки хлеба, дети вряд ли теперь забудут одну из самых страшных и бесчеловечных трагедий на нашей Земле!

А, 29 апреля клуб «Подсолнухи» совместно с «Бессмертным Полком Ирландии» проведут «Детский конкурс стихов и песен о войне».

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Победители и участники конкурса будут награждаются дипломами и памятными подарками.

Заявки на участие принимаются до 30 марта по электронной почте kbutusova@gmail.com

Связаться с организатором конкурса Кристиной Бутусовой можно по телефону: 0868668660

Память об ужасах Второй Мировой Войны и героизме советского народа хранили наши деды, родители и мы должны сохранить и передать это своим детям и внукам!

Спасибо детям за внимание и проникновенность!

Клуб “Подсолнухи” рад видеть всех по адресу: 11 John Street, Limerick

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Опубликовано в Соотечественники
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