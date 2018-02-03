В Лимерике помнят о блокадном Ленинграде

В русском клубе «Подсолнухи» в г. Лимерик, состоялось памятное мероприятие в честь освобождения Ленинграда от блокады.

Преподаватель русского языка и литературы Eкатерина Шибут подготовила лекцию об этом трагическом событии.

На ее занятиях детей получили массу полезной информации. Преподаватель музыки Наталья Чепиль познакомила учащихся с «7 симфонией» Дмитрия Шостаковича, которая еще называется «Ленинградской». В театрально-художественной части дети и преподаватель школы Оксана Сосновская прочитали стихии и преподавателем.

Подрастающее поколение лимерикцев узнало о Тане Савичевой и страничках ее блокадного дневника, они увидели сколько весила жизнь жителей Ленинграда – 125 грамм!

Попробовав маленькие кусочки хлеба, дети вряд ли теперь забудут одну из самых страшных и бесчеловечных трагедий на нашей Земле!

А, 29 апреля клуб «Подсолнухи» совместно с «Бессмертным Полком Ирландии» проведут «Детский конкурс стихов и песен о войне».

Победители и участники конкурса будут награждаются дипломами и памятными подарками.

Заявки на участие принимаются до 30 марта по электронной почте kbutusova@gmail.com

Связаться с организатором конкурса Кристиной Бутусовой можно по телефону: 0868668660

Память об ужасах Второй Мировой Войны и героизме советского народа хранили наши деды, родители и мы должны сохранить и передать это своим детям и внукам!

Спасибо детям за внимание и проникновенность!

Клуб “Подсолнухи” рад видеть всех по адресу: 11 John Street, Limerick