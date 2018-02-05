«Мёбиус» рассказал школьникам о Сталинградской битве

Активисты «Мебиуса» сердечно поблагодарили директора школы «St Oliver's Community Colledge» Джона Халпина за организацию встречи.

Динара Курбанова и Оксана Макнифф рассказали школьникам о событиях Великой Отечественной войны. Директор Ирландского Военного Музея (IMWM) Вильям Салливан эмоционально рассказал о Сталинградской битве используя оружие и амуницию того времени. По интернету со школьниками связался ещё живущий участник боёв за Сталинград, дедушка Оксаны Макниф, Назар Саидович Джафаров (род. 5.01.1925). Для подробного изучения Российской истории (а так же русского языка), школе был подарен полный комплект детских и юношеских исторических журналов, которые предоставил Андрей Фомин.

3 февраля 2018 года лекция прошла в центре русского языка и культуры «Матрёшка», Наван. Ученики центра прочитали стихи, посвященные Сталинградской битве.



4 февраля 2018 года активисты «Мёбиуса» вместе с представителями школы «Матрёшка»,

были в гостях у русской школы «Радуга», Дублин, и также провели лекцию о войне.



Рассказали детям о начале войны, о Брестской крепости, об ужасах блокадного Ленинграда, а также о Сталинградской битве, связались по интернету с ветеранами, рассказали и их истории. Взрослые постарались объяснить школьникам, почему они должны помнить историю и

чтить память о бойцах Красной армии и уважать их.

Слушая рассказ о Сталинграде, на лицах детей было видно осознание ужаса войны, а на глазах родителей выступали слёзы.

Везде, где активисты «Мёбиуса» проводили лекции, дети, учителя и родители приняли участие в международной акции #ThankYouStalingrad «Спасибо, Сталинград»

Хочется выразить огромную благодарность Ольге Бедниковой за предоставленные

фотографии, которые были использованы на лекциях. Так хочется верить, что история не будет забыта, именно для этого Культурно-исторический центр «Мебиус» работает.

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