Детский конкурс стихов и песен о войне

«Бессмертный полк Ирландии» и «Русский Дом в Лимерике» организуют конкурс для учеников русских образовательных центров.

На конкурс приглашаются исполнители песен и стихов о «Великой Отечественной Войне» в возрасте от 5 до 16 лет.

Цели и задачи конкурса:

- формирования у детей и подростков гражданско-патриотического отношения к Родине;

- развитие детского самодеятельного творчества;

- выявление талантливых детей;

- воспитание художественного вкуса и сценической культуры;

- воспитание духовно-нравственных качеств;

- пропаганда лучших образцов патриотической песни;

- сохранение русского языка.

Правила участия в конкурсе:

- участники выбирают песню военной (патриотической) тематики;

- песня должна сопровождаться сценическим действом. Инсценировки могут быть в виде музыкально-хореографических или литературно-музыкальных композиций.

- можно использовать военную форму или ее элементы, другие атрибуты, реквизит;

- время исполнения номера — не более 10 минут;

- показ конкурсных номеров может осуществляться в сопровождении музыкальных инструментов или фонограммы.

Критерии оценки:

- оригинальность исполнения песни;

- культура и сценический образ;

- вокальное мастерство;

- умение передать характер и основной смысл песни;

- выразительность и эмоциональность инсценировки;

- слаженность исполнения сценического действия;

- цельность номера и его композиционное единство;

- качество исполнения;

- артистичность;

- использование сценических костюмов и реквизита;

- хореография и сценография.

Победители будут определяться в следующих номинациях: лучшая музыкальная презентация, актерское мастерство, приз зрительных симпатий.

Победители и участники конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками.

Финал конкурса состоится 29 апреля по адресу 11 John street, Лимерик. Начало в 11.00

Заявки на участие принимаются до 30 марта 2018 года по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону: 0868668660. Кристина Бутусова, координатор «Бессмертного полка Ирландии»