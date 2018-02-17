Детский конкурс стихов и песен о войне

На конкурс приглашаются исполнители песен и стихов о «Великой Отечественной Войне» в возрасте от 5 до 16 лет.
Цели и задачи конкурса:
- формирования у детей и подростков гражданско-патриотического отношения к Родине;
- развитие детского самодеятельного творчества;
- выявление талантливых детей;
- воспитание художественного вкуса и сценической культуры;
- воспитание духовно-нравственных качеств;
- пропаганда лучших образцов патриотической песни;
- сохранение русского языка.
Правила участия в конкурсе:
- участники выбирают песню военной (патриотической) тематики;
- песня должна сопровождаться сценическим действом. Инсценировки могут быть в виде музыкально-хореографических или литературно-музыкальных композиций.
- можно использовать военную форму или ее элементы, другие атрибуты, реквизит;
- время исполнения номера — не более 10 минут;
- показ конкурсных номеров может осуществляться в сопровождении музыкальных инструментов или фонограммы.
Критерии оценки:
- оригинальность исполнения песни;
- культура и сценический образ;
- вокальное мастерство;
- умение передать характер и основной смысл песни;
- выразительность и эмоциональность инсценировки;
- слаженность исполнения сценического действия;
- цельность номера и его композиционное единство;
- качество исполнения;
- артистичность;
- использование сценических костюмов и реквизита;
- хореография и сценография.
Победители будут определяться в следующих номинациях: лучшая музыкальная презентация, актерское мастерство, приз зрительных симпатий.
Победители и участники конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками.
Финал конкурса состоится 29 апреля по адресу 11 John street, Лимерик. Начало в 11.00
Заявки на участие принимаются до 30 марта 2018 года по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону: 0868668660. Кристина Бутусова, координатор «Бессмертного полка Ирландии»