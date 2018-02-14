В Дублине открылся 9й Фестиваль Русской культуры

Семейным днем в «Национальном шоу центре» в Сордс открылась ирландская Масленичная неделя.

Впервые «Семейный день» открывает «русскую неделю в Дублине».

Корреспондент «Нашей газеты» Елена Закарите побывала на «народных гуляниях» в Сордс, послушала и посмотрела выступления, поела блинов.

Семейный день «Фестиваля Русской культуры в Дублине»

11 февраля, как всегда, на праздник собрались соотечественники со всех уголков Ирландии. Были представители почти всех республик бывшего Советского Союза и даже ирландцы.

С приветственным словом выступили мэр Фингласа Мэри МакКамли и посол России в Ирландии Юрий Филатов.

Праздничный концерт открыли гости из Москвы - ансамбль народной песни «Любо-Мило».

Публика встретила их бурными аплодисментами и очень радушно. На сцене «Национального центра» с песнями и танцами выступили наши соотечественники со всех уголков Ирландии.

Широко была представлена культура народов бывшего СССР. Удивила якутская шаманка Сайдыы Куо-UDAGAN, игравшая на хомусе.

Очень красивые костюмы были у казахской фольклорной группы «Тюльпан», танцевавшей народный танец. Замечательно выступили латышский коллектив «Радуга» и детская группа «Кузнечик», исполнившие несколько народных танцев.

Никого не оставил равнодушным танец детей с родителями. На сцене было много детских выступлений воспитанников русских школ выходного дня.

А по залу ходил уже знакомый и любимый детьми клоун Гигглс. Он надувал шарики, делал из них удивительные фигурки и дарил их малышам.

В воздухе витал сдобный дух Масленицы. Повсюду стояли столы с пирожными, булками, пирогами. Да всего и не перечислишь.

Могу с уверенностью сказать, что ирландская Масленица была богатой и веселой. Удовольствие получили все.

Закончился праздник гигантскими хороводами да играми богатырскими, организованными замечательными московскими гостями из «Любо-Мило». А мы с нетерпением будем ждать следующей весны и новой Широкой Масленицы.

Впереди у «Фестиваля» еще целая неделя в рамках которой состоятся: литературные беседы, чтения, музыкальные мастер-классы, лекции и беседы по искусству и истории России, жизни и творчестве выдающихся личностей, литературные чтения, концерты классической музыки в Hugh Lane Gallery с исполнении молодых пианистов и известных ирландских мастеров искусств.

20 и 21 февраля, «фестивальную неделю» закроет выступление лауреата «Золотой маски 2010», пермского «мистического» театра «У Моста». В дублинском Civic Theatre, Belgard Square East, Tallaght, покажут: во вторник, 20 февраля «Женитьбу» Николая Гоголя, начало в 20.00, а в среду 21 февраля, «Калеку с Инишмана» Мартина МакДонаха, начало в 20.00

Билеты https://civictheatre.ticketsolve.com

Программа фестиваля http://russianfestival.ie/

Фестиваль организован Координационным советом соотечественников при поддержке правительства Москвы, Посольства России в Ирландии, Городского совета Дублина, Национальной галереи, факультета «Славистики и русского языка» Тринити колледжа, Ирландской Королевской музыкальной академии

Елена Закарите

Фото: I.R.P, Виктор Рукман, Елена Закарите