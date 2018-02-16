Russian Ireland

Switch to desktop Register Login

Круглый Стол российских соотечественников в Ирландии 25 февраля 2018

Круглый Стол российских соотечественников в Ирландии 25 февраля 2018

Центр русского языка и культуры «Матрешка», Navan приглашает соотечественников принять участие в работе круглого стола.

В ходе дискуссии предлагается обсудить следующие вопросы:

- регламентирующий документ работы «Координационного Совета соотечественников (КСОРС)» - «Положение о Координационном Совете Организаций Российских Соотечественников, проживающих в Ирландии»;

- подготовка к конференции соотечественников 25 марта 2018г.

- обсуждение вопросов празднования «Дня Победы в Ирландии».
Приглашаем всех желающих выступить с предложениями и пожеланиями по заявленным темам.

Зарегистрироваться для участия в работе «Круглого стола» можно на страничке в социальной сети https://www.facebook.com/events/450832018665473/
С действующим «Положением» можно ознакомиться на сайте: https://irelandkss.com/polozhenie-o-kcorse-irlandii/
Типовые правила рекомендованные Всемирным Координационным советом на сайте: http://vksrs.com/docs/koordinatsionnye-sovety/tipovye-pravila-deyatelnosti-stranovykh-koordinatsionnykh-sovetov-obedineniy-rossiyskikh-sootechestv/

Место проведения: Центр русского языка и культуры «Матрешка», C.Y.W.S. Hall, Fair Green, Navan, Co. Meath

Время проведения: 25 февраля 2018 г. в 14:00 - 17:00

Прочитано 90 раз
Опубликовано в Соотечественники
Теги
"Наша газета"

Последнее от "Наша газета"

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « В Дублине открылся 9й Фестиваль Русской культуры

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх

All rights reserved. www.russinireland.com 2015

Top Desktop version