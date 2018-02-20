Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года В Ирландии

Представляем Вашему вниманию информацию о порядке голосования на выборах Президента Российской Федерации.
11 марта с.г. (воскресенье) планируется провести выездное досрочное голосование для граждан Российской Федерации, проживающих в следующих городах Ирландии:
- г.Голуэй, с 08:00 до 20:00, 3, The Plaza Offices, Headford Rd., Galway;
- г. Лимерик, с 08:00 до 20:00, Clayton Hotel Cork City (зал Pegasus Suite 3), Lapps Quay, Cork;
- г. Корк, с 08:00 до 20:00, Clayton Hotel Limerick (зал Corvus Suite), Steamboat Quay, Limerick.
18 марта с.г. (воскресенье) на территории Посольства Российской Федерации в Ирландии (184-186 Orwell Road, Rathgar, Dublin 14) с 08:00 до 20:00 будет открыт избирательный участок.
Принять участие в голосовании могут все обладающие активным избирательным правом граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, временно находящиеся или постоянно проживающие на территории Ирландии.
Для участия в голосовании при себе необходимо иметь один из следующих документов:
- действующий паспорт гражданина Российской Федерации или
- действующий заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или
- действующий дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации или
- действующий служебный паспорт гражданина Российской Федерации или
- свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию.
Просроченные и недействительные документы не могут служить основанием для допуска гражданина к участию в голосовании.
На основании пункта 4 статьи 27 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» основанием для включения в список избирателей гражданина Российской Федерации, проживающего за пределами территории Российской Федерации или находящегося в длительной заграничной командировке, является его письменное заявление, поданное не позднее дня, предшествующего дню голосования (17 марта 2018 года), в соответствующую участковую избирательную комиссию, либо устное обращение, поданное в день голосования (18 марта 2018 года).
Информация предоставлена Посольством Российской Федерации в Ирландии