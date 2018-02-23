Масленица в школе «Гармония», Лимерик

Масленица в этом году прошла на славу!
Кроме традиционных игр, песен и угощений старшие ученики подготовили постановку сказки «Теремок» и кукольный спектакль «Колобок».
Праздник запомнится надолго как зрителям, так и самим актёрам!
Отдельная благодарность всем родителям за поддержку и учителям Валентине, Регине, Наталии, Эмме, Лесе, Лилии, Елене и Владе за энтузиазм, инициативность и профессионализм!
Школа «Гармония» была создана в 2004.
В нашей школе дети поэтапно, последовательно и органично получают навыки и знания, благодаря которым русский язык для них остаётся родным и необходимым. Уроки проходят по программам, утвержденным Министерством Образования Российской Федерации, адаптированным к нашим условиям. Также у нас можно подготовиться к экзамену по русскому языку на Leaving Certificate.
Адрес школы «Гармония»: Limerick Language Centre, 16 Mallow Street.
Дополнительная информация по тел: 087 757 2205 (Валентина) , 085 880 4198 (Регина)
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Web address: www.harmonyLimerick.com