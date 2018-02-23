Масленица в школе «Гармония», Лимерик

Масленица в этом году прошла на славу!

Кроме традиционных игр, песен и угощений старшие ученики подготовили постановку сказки «Теремок» и кукольный спектакль «Колобок».

Праздник запомнится надолго как зрителям, так и самим актёрам!



Отдельная благодарность всем родителям за поддержку и учителям Валентине, Регине, Наталии, Эмме, Лесе, Лилии, Елене и Владе за энтузиазм, инициативность и профессионализм!

Школа «Гармония» была создана в 2004.

В нашей школе дети поэтапно, последовательно и органично получают навыки и знания, благодаря которым русский язык для них остаётся родным и необходимым. Уроки проходят по программам, утвержденным Министерством Образования Российской Федерации, адаптированным к нашим условиям. Также у нас можно подготовиться к экзамену по русскому языку на Leaving Certificate.

Адрес школы «Гармония»: Limerick Language Centre, 16 Mallow Street.

Дополнительная информация по тел: 087 757 2205 (Валентина) , 085 880 4198 (Регина)

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Web address: www.harmonyLimerick.com