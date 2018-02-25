Русская пресса готовится к выборам Президента России и десанту в США

В работе конференции приняли участие журналисты русскоязычных СМИ, работающих в 29 странах.

Официальный Израиль продемонстрировал серьезное отношение и готовность открыто вести диалог с представителями СМИ. В состав израильской делегации, помимо известных журналистов и работников всех основных средств массовой информации, вошли представители Кнессета, министерства обороны, министерства репатриации, полиции, мэрии Тель-Авива и другие официальные лица.

«Мы провели большую журналистскую «летучку», где затронули все те проблемы, которые собираемся решать в этом году, – рассказывает президент ВАРП Виталий Игнатенко. – А очень важной датой в политическом календаре 2018 года, конечно, являются выборы президента России. Они будут проходить в 145 странах мира. И русскоязычная пресса не должна стоять в стороне, а должна помогать людям сделать выбор без всякого нажима».

В работе конференции принимали участие члены ЦИК Василий Лихачев и Александр Клюкин.

Выступая перед собравшимися, они рассказали об особенностях процесса подготовки к грядущим выборам. Большое внимание было уделено инновационным решениям и использованию современных технологий. По мнению представителей Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, выборы 18 марта 2018 года станут максимально открытыми и масштабными. Кстати Василий Лихачев признался, что Избирательная комиссия знает о забавных вирусных роликах, появившихся в сети интернет. Напомним, в сети недавно появились ролики с беременной и «геем на передержке» призывающие россиян принять участие в предстоящих выборах.

С заключительным словом перед собравшимися выступил журналист, поэт, радио- и телеведущий Андрей Дмитриевич Дементьев.

Помимо слов благодарности, обращенных к участникам конференции, Андрей Дементьев, которому в июле этого года исполнится 90 лет, пообещал и дальше принимать участие в мероприятиях Ассоциации.

В ходе работы «круглого стола» обсуждалась подготовка XX юбилейного Всемирного конгресса русской прессы, который состоится в сентябре этого года в Нью-Йорке (США).

Мы хотим соответствовать вызовам времени, нам надо идти в ногу с новейшими технологиями. Сегодня выжить без знания современных тенденций невозможно, поэтому необходимо обмениваться мнениями и опытом, чтобы мы могли решать большие задачи – сказал Виталии Игнатенко.