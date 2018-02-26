Swords Kids Club расширил свои горизонты

Читатели «Нашей газеты» уже привыкли видеть информацию о школе Swords Kids Club.
Участие в общественных мероприятиях русскоязычной диаспоры и проведение мероприятий для учеников и родителей стали привычным делом для коллектива школы.
Но мы не стоим на месте, и поэтому наша школа расширила свои горизонты и увеличила направления деятельности.
В связи с этим мы поменяли статус и название нашей школы.
Теперь мы являемся некоммерческой организацией и наше полное название ALL TOGETHER MULTUCULTURAL CENTRE.
Много нового и интересного мы предлагаем ребятам.
Очень важным направлением нашей деятельности являются благотворительные акции.
Наш первый опыт - приют для бездомных животных Dogs Trust Centre.
Детская творческая мастерская по бумажному моделированию под руководством Антанаса Каминаса преподнесла в дар приюту скульптуру из бумаги «Серебряная собака».
Скульптура будет выставлена на аукцион и вырученные деньги пойдут на содержание животных.
Эстетическое воспитание детей - неотъемлемая часть педагогического процесса в творческих мастерских.
Но для нашей школы важно, чтобы у наших учеников были открытые и добрые сердца.
А такие акции развивают у детей эмпатию, умение сопереживать, делают их сердца открытыми для добра.
Ольга Богдановича
Руководитель ALL TOGETHER MULTUCULTURAL CENTRE
Наш центр работает 7 дней в неделю. Телефон: 0879792770