Swords Kids Club расширил свои горизонты

Читатели «Нашей газеты» уже привыкли видеть информацию о школе Swords Kids Club.

Участие в общественных мероприятиях русскоязычной диаспоры и проведение мероприятий для учеников и родителей стали привычным делом для коллектива школы.

Но мы не стоим на месте, и поэтому наша школа расширила свои горизонты и увеличила направления деятельности.

В связи с этим мы поменяли статус и название нашей школы.

Теперь мы являемся некоммерческой организацией и наше полное название ALL TOGETHER MULTUCULTURAL CENTRE.

Много нового и интересного мы предлагаем ребятам.

Очень важным направлением нашей деятельности являются благотворительные акции.

Наш первый опыт - приют для бездомных животных Dogs Trust Centre​.

Детская творческая мастерская по бумажному моделированию под руководством Антанаса Каминаса преподнесла в дар приюту скульптуру из бумаги «Серебряная собака».

Скульптура будет выставлена на аукцион и вырученные деньги пойдут на содержание животных.

Эстетическое воспитание детей - неотъемлемая часть педагогического процесса в творческих мастерских.

Но для нашей школы важно, чтобы у наших учеников были открытые и добрые сердца.

А такие акции развивают у детей эмпатию, умение сопереживать, делают их сердца открытыми для добра.



Ольга Богдановича

Руководитель ALL TOGETHER MULTUCULTURAL CENTRE

Наш центр работает 7 дней в неделю. Телефон: 0879792770