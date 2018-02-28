Круглый стол Диаспоры – назрела необходимость реорганизации КСОРС Ирландии

В воскресенье, 25-го февраля в городе Наван в «Центре русской культуры и русского языка «Матрёшка» собрались люди, обеспокоенные судьбой Русскоязычной диаспоры Ирландии.

Постоянный автор «Нашей газеты» Алексей Иванов принял участие в работе круглого стола.

В ходе дискуссии обсуждался документ, регламентирующий работу «Координационного Совета соотечественников (КСОРС)» - «Положение о Координационном Совете Организаций Российских Соотечественников, проживающих в Ирландии», а также подготовка к Ирландской конференции соотечественников 25 марта 2018г и празднование Дня Победы в Ирландии.

Это мероприятие, казалось бы, должен был поддерживать КСОРС, но время – беспощадный лакмус – проявляет сильные и слабые стороны органа, которому уже больше 10 лет. И, как оказывается, самая сильная сторона нашего Ирландского совета – бюрократизм.

Именно неповоротливость этой устаревшей машины стала предметом рассмотрения активистов. Соотечественники уверены в том, что канцелярщина, местничество, волокита, протекционизм делают работу Ирландского КСОРС в большей или меньшей степени неэффективной.

Ваш покорный слуга выслушал все предложения по внесению изменений в «Положение», кинул свою реплику в стиле: «Долой бюрократов!» и вспомнил историю, как ещё 200 лет назад портниха французской королевы Марии-Антуанетты подновила старое платье королевы, та с удовольствием его приняла, а портниха прокомментировала: «Новое — это хорошо забытое старое». Вот подобное ощущение я и вынес с Круглого Стола Диаспоры, а именно – нужно обратиться к первоисточникам, где всё уже написано до нас.

Мы все изучали в средней школе статью «Как нам реорганизовать РАБКРИН». В. И. Ленин адресовал ее XII съезду партии с целью борьбы против бюрократизма: «…назрела необходимость реорганизации высшего эшелона партийного и государственного руководства в целях повышения эффективности его работы…»

«…«невзирая на лица», мы должны следить за тем, чтобы ничей авторитет, ни генсека, ни кого-нибудь из других членов ЦК, не мог помешать нам сделать запрос, проверить документы и вообще добиться безусловной осведомленности и строжайшей правильности дел…», - писал в 1922 году Ильич.

Так и участники «круглого стола» представили следующий план реорганизации КСОРС, основанный на его расширении…

В числе тезисов прозвучали следующие:

- основной целью КСОРС и «Положения о Координационном совете» должно стать - СОТРУДНИЧЕСТВО с организациями соотечественников;

- необходимо ограничить срок, на который избирается Председатель КСОРС двумя годами;

- упразднить личную ответственность Председателя КСОРС во избежание злоупотреблений;

- упростить процедуру вступления в ряды КСОРС и сделать прозрачным избирательный процесс в руководящие органы;

- КСОРС должен быть открыт для всех активных и неравнодушных граждан.

Были предложены и другие изменения направленные на активную работу.

Полный текст изменений в «Положение о Координационном Совете Организаций Российских Соотечественников, проживающих в Ирландии», будет опубликован в ближайшее время.

25 марта в дублинском Clayton Hotel, Lеopardstown состоится Конференция, на которой МЫ С ВАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ. МЫ ДОЛЖНЫ ДОБИТЬСЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПОЛОЖЕНИЕ». И это станет залогом позитивных изменений в русскоязычной диаспоре, многих аспектах нашей жизни», - говорится в совместном заявлении участников «Круглого стола».

Важно добиться, чтобы всеирландская конференция стала рабочим инструментом Диаспоры, местом коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса.

Русскоязычные жители Ирландии, наша главная идея – зафиксировать наши с вами права на законодательном уровне.

Следите за сообщениями Круглого Стола Российских Соотечественников в социальной сети и русскоязычных СМИ.

Для участия в Конференции Русскоязычной Диаспоры в воскресенье 25 Марта 2018 года направляйте заявления до 11 марта по ссылке ниже:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCT96rUQS8aCWQqpNRtlY1c0R29LPDu7CEsRrxYB7lFc6jnw/viewform?usp=sf_link

Волонтер и один из организаторов автопробегов в Ирландии, руководитель интернет страницы «Русская Диаспора» Евгений Капцов предложил свою помощь в модерации расширенной конференции для соблюдения порядка и регламента. Вы можете продублировать вашу заявку на участие в конференции на электронный адрес Евгения russiandiasporaireland@mail.ru

Участниками Круглого стола, было принято единогласное решение - направить в Посольство РФ в Ирландии письмо с просьбой поддержать расширенную конференцию соотечественников 25 марта 2018 года.

Такое же письмо будет отправлено в КСОРС с предложением включить в программу пересмотр «Положения о Совете», который ранее был изменён вне страновой конференции и не может быть признан на данный момент утвержденным. Участники собрания в Наване, приняли решение принять активное участие в праздновании «Дня Победы» в Ирландии только под эгидой расширеннего КСОРС Ирландии.

Участники Круглого стола, среди которых были граждане России, единогласно решили принять участие в выборах Президента РФ.

В воскресенье 11 марта 2018 состоится выездное досрочное голосование для граждан Российской Федерации, проживающих в следующих городах Ирландии:

Голуэй, с 08:00 до 20:00, 3, The Plaza Offices, Headford Rd., Galway;

Лимерик, с 08:00 до 20:00, Clayton Hotel Limerick (зал Corvus Suite), Steamboat Quay, Limerick;

Корк, с 08:00 до 20:00, Clayton Hotel Cork City (зал Pegasus Suite 3), Lapps Quay, Cork.

В день выборов 18 марта избирательный участок будет открыт в Посольстве России в Ирландии 184-186 Orwell Road, Rathgar, Dublin 14 с 08.00 до 20.00

Алексей Иванов