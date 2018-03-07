Соотечественников приглашают в Ленинградскую область

Молодых соотечественников приглашают принять участие в «VIII Ленинградском молодёжном форуме имени Александра Невского» с 4 по 11 мая 2018 года

Ленинградский моложеный форум проводят Комитет по молодежной политике Ленинградской области и государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодёжный» в рамках государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» подпрограммы «Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом».

Задачами форума являются развитие связей молодежи Ленинградской области и российской молодежи за рубежом, укрепление роли русского языка и культуры, развитие сотрудничества в области образования, сохранение этнокультурной идентичности в среде молодых соотечественников за рубежом, поддержка национальных и православных традиций, изучение российского исторического наследия, сохранение уважения к истории государства Российского.

В программу форума включены мероприятия, посвященные 73-летию Победы в Великой Отечественной войне; мероприятия, посвященные Году туризма в Ленинградской области; знакомство с региональными традициями и обычаями (лекции, экскурсии); знакомство с памятниками культуры и историческими местами Ленинградской области и Санкт Петербурга.

Также, приглашаем принять участие в X молодежном образовательном форуме «Ладога» с 14 по 18 мая 2018 года. В рамках программы будут организованы обучающие семинары, тематические тренинги, встречи с почетными гостями и экспертами, мастер-классы и многое другое. В форуме традиционно участвуют Полномочный представитель Президента РФ в Северо–Западном федеральном округе, главы субъектов РФ, эксперты по направлениям Форума.

Для участия в форумах приглашаются представители:

русских сообществ (домов, ассоциаций, объединений, центров);

молодёжных общественных объедений;

творческих коллективов;

русских православных приходов за рубежом.

Возраст участников от 18 до 35 лет.

Условия участия в форумах: программа форумов, питание, проживание за счёт средств бюджета Ленинградской области. Прибытие участников до г. Санкт-Петербурга, а также в обратную сторону, осуществляется за счет отправляющей стороны (личных средств участников).

Для участия необходимо подать заявку с прикрепленной копией страницы личных данных паспорта в срок до 01 апреля 2018 года по форме (Приложение 1 и Приложение 2) на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . И подать заявку в АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru/event/9042.

Количество мест ограничено (от страны не более 4 человек). Список участников формируется по мере поступления заявок.

Контактные данные организаторов:

+7 (813-70) 36-474 – телефон/факс.

+7 (921)397-39-30 – Смирнов Михаил Эдуардович.

ЗАЯВКА на участие в VIII Ленинградском молодёжном форуме имени Александра Невского для российских соотечественников за рубежом 04.05-11.05.2018 г.

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ЗАЯВКА на участие в X молодежном образовательном форуме «Ладога» с 14 по 18 мая 2018 года.

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Проект программы VIII Ленинградского молодёжного форума имени Александра Невского для российских соотечественников за рубежом.

03 – 10 мая 2018 г. Ленинградская область

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