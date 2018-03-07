Соотечественников приглашают в Ленинградскую область

Ленинградский моложеный форум проводят Комитет по молодежной политике Ленинградской области и государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодёжный» в рамках государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» подпрограммы «Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом».
Задачами форума являются развитие связей молодежи Ленинградской области и российской молодежи за рубежом, укрепление роли русского языка и культуры, развитие сотрудничества в области образования, сохранение этнокультурной идентичности в среде молодых соотечественников за рубежом, поддержка национальных и православных традиций, изучение российского исторического наследия, сохранение уважения к истории государства Российского.
В программу форума включены мероприятия, посвященные 73-летию Победы в Великой Отечественной войне; мероприятия, посвященные Году туризма в Ленинградской области; знакомство с региональными традициями и обычаями (лекции, экскурсии); знакомство с памятниками культуры и историческими местами Ленинградской области и Санкт Петербурга.
Также, приглашаем принять участие в X молодежном образовательном форуме «Ладога» с 14 по 18 мая 2018 года. В рамках программы будут организованы обучающие семинары, тематические тренинги, встречи с почетными гостями и экспертами, мастер-классы и многое другое. В форуме традиционно участвуют Полномочный представитель Президента РФ в Северо–Западном федеральном округе, главы субъектов РФ, эксперты по направлениям Форума.
Для участия в форумах приглашаются представители:
русских сообществ (домов, ассоциаций, объединений, центров);
молодёжных общественных объедений;
творческих коллективов;
русских православных приходов за рубежом.
Возраст участников от 18 до 35 лет.
Условия участия в форумах: программа форумов, питание, проживание за счёт средств бюджета Ленинградской области. Прибытие участников до г. Санкт-Петербурга, а также в обратную сторону, осуществляется за счет отправляющей стороны (личных средств участников).
Для участия необходимо подать заявку с прикрепленной копией страницы личных данных паспорта в срок до 01 апреля 2018 года по форме (Приложение 1 и Приложение 2) на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. И подать заявку в АИС «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru/event/9042.
Количество мест ограничено (от страны не более 4 человек). Список участников формируется по мере поступления заявок.
Контактные данные организаторов:
+7 (813-70) 36-474 – телефон/факс.
+7 (921)397-39-30 – Смирнов Михаил Эдуардович.
ЗАЯВКА на участие в VIII Ленинградском молодёжном форуме имени Александра Невского для российских соотечественников за рубежом 04.05-11.05.2018 г.
ЗАЯВКА на участие в X молодежном образовательном форуме «Ладога» с 14 по 18 мая 2018 года.
Проект программы VIII Ленинградского молодёжного форума имени Александра Невского для российских соотечественников за рубежом.
03 – 10 мая 2018 г. Ленинградская область