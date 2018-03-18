Предложения о внесении изменений в «Положение о работе Координационного Совета Организаций Российских Соотечественников»

25 марта в Дублине состоится конференция соотечественников, на которой предлагается принять изменения в документ, регулирующий деятельность этого консультативного органа.

На круглом столе, состоявшемся 25 февраля 2018 года в культурно-образовательном центре «Матрешка», Наван, были предложены следующие изменения к действующему «Положению»:

1.4. Деятельность членов Совета организуется на основе разделения функциональных обязанностей. Решением Совета при предыдущем рассмотрении на Конференции создаются комиссии по направлениям (молодежное движение, образование, культурное, спортивное, юридическое, СМИ, патриотическое, бизнес), в комиссии может работать более одного человека.

1.5. Мероприятия, проводимые под эгидой Совета, открыты как для соотечественников, так и для жителей и гостей Ирландии. Деятельность Совета на территории Ирландии регистрируется как unincorporated association. Для проведения мероприятий под эгидой Совета могут привлекаться юридического лица, зарегистрированные в рамках законодательства Республики Ирландия.

1.6. Как Организации – члены Совета, так и любые другие юридические и физические лица могут подавать на рассмотрение Совета проекты, связанные с деятельностью соотечественников, проживающих в Ирландии, реализация которых осуществляется при поддержке государственных и общественных организаций и фондов России и Ирландии

Процесс подачи заявки о рассмотрении проекта и получение возможной помощи регламентированы и объявлены на сайте Совета: указан электронный адрес, куда могут обратиться соотечественники. Предложенные проекты обсуждаются не реже раза в 1-2 месяца на заседании Совета, ответы отправляются сразу же после обсуждения: сможет ли Совет содействовать и каким образом.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

4.4 Вхождение того или иного объединения соотечественников в состав Совета осуществляется путем подачи соответствующего заявления в адрес КСОРС с его последующим обязательным рассмотрением на очередной страновой конференции соотечественников, либо на заседании Совета. Решение о вступлении объединения соотечественников в состав КСОРС осуществляется посредством выборов тайным голосованием в ходе страновой ежегодной Конференции соотечественников.

4.5. Председатель Совета избирается всеми членами Совета на заседании Совета посредством выборов тайным голосованием.

добавить пункт 5.3.1 - Заместители Председателя Совета могут также представлять Совет на перечисленных выше мероприятиях

5.6. Составляет ежегодный план работы Совета только вместе со всеми членами Совета, план работы по направлениям разрабатывается каждой комиссией отдельно и обсуждается на ежегодном заседании Совета, сразу после Конференции.

5.7. Отчитывается о проделанной работе совместно с другими членами Совета, отчетность подготавливает каждая комиссия отдельно.



5.8. Регулярно информирует членов Совета по вопросам текущей деятельности Совета и его комиссий, разделяя эту функцию с Заместителями и Секретарем Совета.

5.9. Своевременно информирует всех членов Совета по вопросам международных мероприятий, проводимых в рамках реализации Правительственной программы. По всем поступаемым предложениям участия российских соотечественников Ирландии в международных программах организовывает заседания Совета (или удаленные совещания). Все программы должны быть озвучены на сайте Совета заранее для доступа к информации всеми соотечественниками: объявлен конкурс или вынесено решение Совета об участии ирландских представителей.

пункт 5.11 упразднить

пункт 5.12 Ответсвенность в рамках действующего законодательства Республики Ирландия возлагается на весь Совет как общественное объединение, также как и ответственность по отчетности на Конференции соотечественников возлагается на весь Совет с правом решения самими Членами Совета выбрать представителей Совета, отчитывающихся на ежегодной Конференции соотечественников по каждому направлению.

пункт 6.1.4 упразднить

6.1.5. При неуважительном отношении к Совету, Членам Совета, соотечественникам и их объединениям Совет оставляет за собой право отстранить Члена Совета от Заседания. Исключить из Совета возможно только на страновой конференции. Поводом для исключения может стать потеря связи с Советом (свыше 6 месяцев).

6.1.8. Информировать Совет о текущей работе в ходе заседания Совета и по мере необходимости.

Добавить пункт 6.2.6: Иметь доступ к финансовой отчетности Совета и полную информированность о текущих Активах Совета.

пункт 7.2 упразднить

7.4. Решения об изменении состава Совета (включение в него новых членов, подтверждение полномочий входящих в его состав членов) принимаются большинством голосов на страновой конференции тайным голосованием. Новые члены могут приниматься досрочно посредством голосования на заседании Совета с последующим представлением нового члена на страновой Конференции и последующим голосованием на Конференции по изменению состава Совета.

7.6. Организация может выдвинуть одного представителя по одному, отдельному направлению. Физическое лицо может также выдвинуть свою кандидатуру или быть выдвинутым третьими лицами, обосновав свое участие в работе Совета.

7.7. Для подачи заявки кандидата в членство Совета необходимо заполнить анкету, которая находится в свободном доступе на сайте Совета.

8.2. Заседания Совета проходят регулярно: очные не менее двух-трех раз в год, заседания он-лайн по необходимости. Чрезвычайные или дополнительные заседания Совета могут быть собраны по инициативе Председателя или членов Совета (по согласованию с членами Совета).

10. РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВЕТЕ

10.1. Совет имеет право получать информацию о деятельности организаций в Ирландии, включая контактную информацию, и размещать ее на сайте Совета.

пункт 11.2 упразднить

11.6. Все анкеты рассматриваются Советом на предварительном до Конференции заседании, и решение о приглашении делегата на конференцию принимается Советом совместно.

11.9. Все делегаты имеют право голоса.

11.10.Рекомендованные правила проведения конференции:

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА КОНФЕРЕНЦИИ

1. При открытии конференции из числа делегатов, присутствующих на сессии, избираются ее председатель, члены мандатной и редакционной комиссий.

2. Избранные члены этих комиссий самостоятельно, путем открытого голосования определяют председателей этих комиссий

3. При выборах председателя конференции и членов комиссий учитывается принцип ежегодной ротации.

4. В ходе отчетно-выборной конференции избирается счетная комиссия из числа делегатов конференции.

5. Председатель КСОРС не может входить в состав мандатной, счетной и редакционной комиссий.

6. Помимо контроля над соблюдением в ходе конференции настоящих правил председатель конференции:

- открывает и закрывает каждое заседание конференции;

- руководит прениями на пленарных заседаниях;

- предоставляет слово;

- ставит вопросы на голосование;

- выносит постановления по порядку ведения заседания;

- поддерживает порядок на заседании.

пункты 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 упразднить

14. Делегирование представителей общины соотечественников Ирландии.

Все предложения по участию представителей из Ирландии направляемые в Совет третьими лицами выносятся на обсуждение Совета (очных или он-лайн). Решения по составу делегатов, организации конкурсов среди соотечественников, назначению координаторов программ принимаются совместно всеми членами Совета путем голосования при минимальном кворуме 2/3. Избрание представителей от Ирландии в РКС и ВКС возможно только на Конференции соотечественников, в соответствии с требованиями Положений о РКС и ВКС.

15. Внесение изменений в Положение о Совете возможно только на страновой Конференции соотечественников.

Полный текст действующего Положения о работе Координационного Совета Организаций Российских Соотечественников размещен на сайте https://irelandkss.com/

Поправки, принятые на Конференции Соотечественников 25 марта, вступают в силу в день их принятия.