Десятая «Эмлира» приглашает в Брюссель, Льеж и Париж

По предложению ассоциации «Эмигрантская лира», 2018 год объявлен Годом русской поэзии за пределами России. Эту идею поддержали поэты из многих стран мира, совместными усилиями сформировавшие программу Года (она опубликована на сайте ассоциации http://emlira.ucoz.com/). Не стоит в стороне и сама «Эмлира». 10 марта в столице Финляндии прошёл выездной поэтический фестиваль «Эмигрантская лира» в Хельсинки». На днях было объявлено о проведении в марте будущего года аналогичного выездного фестиваля в Австралии (поочерёдно в двух городах – в Мельбурне и Сиднее). А в декабре 2018 года в Москве состоится трёхдневный фестиваль «Русская поэзия за пределами России» с большим поэтическим вечером «Эмигрантская лира» в Москве», который пройдёт 21 декабря в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Обо всех этих событиях подробнее можно прочитать на упомянутом выше сайте.

Центральным же событием «эмлировского» года традиционно остаётся Всемирный поэтический фестиваль «Эмигрантская лира», который пройдёт в августе уже в десятый раз.

На сайте фестиваля (см. ту же ссылку) опубликовано положение о двух поэтических конкурсах «Эмигрантский вектор» и «Неоставленная страна», конкурсе поэтов-переводчиков «Свеча толмача» и конкурсе эссеистов ««Русская поэзия за пределами России», проводящихся в преддверии этого юбилейного форума:

http://emlira.ucoz.com/news/polozhenie_o_konkursakh_x_vsemirnogo_poehticheskogo_festivalja_ehmigrantskaja_lira_2018_nachalo/2018-03-05-263 (ссылка на окончание Положения дана в самом конце).

Открытые финалы конкурсов пройдут в рамках фестиваля «Эмигрантская лира-2018», который состоится с 11 по 16 августа 2018 года в Брюсселе (11/08), Льеже (12-15/08) и Париже (16/08).

Программа фестиваля опубликована на этом же сайте:

http://emlira.ucoz.com/news/programma_desjatogo_vsemirnogo_poehticheskogo_festivalja_ehmigrantskaja_lira_2018_nachalo/2018-03-15-266 (ссылка на окончание текста Программы дана в самом конце).

Конкурсные работы всех финалистов будут опубликованы в книге «Эмигрантская лира-2018» (Бельгия).

К участию в фестивальных конкурсах приглашаются все поэты, переводчики и эссеисты независимо от местожительства. Одна из главных целей ассоциации «Эмигрантская лира» заключается в консолидации поэтов русской поэтической диаспоры (в том числе живущих в странах-бывших республиках СССР) и «поэтической метрополии».

Конкурсные работы принимаются по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В состав финального жюри конкурсов вошли Вальдемар Вебер (Аугсбург, Германия), Александр Мельник (Льеж, Бельгия – председатель жюри), Александр Радашкевич (Париж, Франция), Даниил Чкония (Кёльн, Германия), Михаэль Шерб (Дортмунд, Германия), Михаил Этельзон (США, Нью-Йорк). Формирование жюри ещё не закончено, поэтому возможны небольшие изменения и дополнения.

Участвуйте в конкурсах и приезжайте в августе в Брюссель, Льеж и Париж на фестиваль «Эмигрантская лира»!