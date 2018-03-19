«Тотальный диктант» – погружение в историю, культуру, новости

Всемирная акция проверки грамотности по-русски в шестой раз пройдет в Ирландии.

14 апреля 2018 года диктант будут писать в Голвее, Наване, Дублине и Белфасте.

Что такое «Тотальный диктант»? Наверное, все помнят, что это такое: ведь все учились в школе.

Школа, оценки, - вот что руководило нами. А еще, наверно, были мысли: «А зачем мне это все?». Тем не менее кто-то это делал с легкостью, кому-то письмо под диктовку давалось с трудом.

Проходят годы, «нужность» диктанта остается где-то в прошлом.

Сегодня мы как-то научились справляться с существующей иногда необходимостью писать от руки, а не пользоваться клавиатурой компьютера и прочих гаджетов. Иногда у нас даже появляется уверенность в своей грамотности, а когда мы сомневаемся, то заглядываем в словари или спрашиваем у знакомых филологов.

И вдруг – «Тотальный диктант»! Так ведь школа же кончилась! И что же это такое? Про саму акцию слышали многие. Про то, что проходит эта акция по всей России и за рубежом для русскоговорящего населения. А вот как, где и зачем, знают не все.

Если заглянуть вглубь, то осознаешь необъятность русского языка и неоценимость происходящего.

Мне довелось побывать на конференции «Тотального диктанта», т.е. там, где творится, придумывается, обсуждается, заряжается на успех и радость все, что касается такого действа, как поддержание грамотности и сохранение русского языка. Это целое «тотальное» мероприятие – погружение в историю, культуру, новости. Это встречи с замечательными людьми, которые не дают исчезнуть тому прекрасному, что есть в нашем языке. В конце концов, это – игры, шутки, развлечения, общение. И уж никак не назовешь конференцию скучным филологическим собранием.

Побывав в штаб-квартире Тотального диктанта, я увидела, какая работа, какой колоссальный труд людей стоит за всем тем, чтобы наш глубочайший язык воспринимался с удовольствием, чтобы радостно было его изучать не только тем, для кого русский – родной. Нужно было потратить огромное количество сил и энтузиазма, чтобы так массово запустить эту замечательную увлекательную акцию, чтобы она вышла на государственный уровень в прямом смысле.

Началось все 15 лет назад в городе Новосибирске. Несколько энтузиастов-студентов решили провести такое мероприятие, как диктант, у себя в университете. В их затею мало кто верил. Этим людям стоило немалого труда, чтоб убедить администрацию ВУЗа и преподавателей на выделение аудитории, убедить в том, что все состоится, что это интересно и важно. И все состоялось: диктант писали 150 человек. Сейчас это – масштабное всемирное событие, охватывающее 71 страну, и так же, как и 1 сентября, широко освещается в средствах массовой информации. Диктант пишут в самолетах, поездах, кораблях дальнего плавания.

Чтобы «Тотальный диктант» стал увлекательным, понятным и привлекающим к себе мероприятием, сотрудники штаба Тотального диктанта трудятся круглый год. Ежегодно проводится конференция. Приглашаются тренеры для проведения занятий для организаторов, разрабатываются программы, макеты, идеи занятий. Также существует конкурс «Столицы Тотального диктанта», где каждый город-номинант представляет презентацию, своего рода мини-фильм. На конференцию съезжаются профессора, ведущие преподаватели российских вузов, спонсоры.

Что касается последних, то генеральным сопонсором акции является компания «Берлинго», производитель канцелярских товаров. Особенно важно, что в течение дней конференции происходит обмен опытом координаторов и экспертов-филологов Тотального диктанта, и это вносит колоссальный вклад в развитие и проведение такой удивительной акции как «Тотальный диктант». Все стремятся сделать так, чтобы сам день написания тотального диктанта стал праздником.

Авторами тотального диктанта являются известные современные писатели. Среди них Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин.

Автор Тотального диктанта Гузель Яхина с автором статьи и координатором акции в Голвей Юлией Вашугиной

В 2018м году автором тотального диктанта выбрана Гузель Яхина, чей роман «Зулейха открывает глаза» стал одной из жемчужин современной литературы. Этот роман переведен на 16 языков мира. На конференции мы имели возможность встретиться с писательницей лично.

В Ирландии диктант проводится в шестой раз. Городом, в котором впервые на острове стал проводиться Тотальный диктант, стал Голуэй. Людмила Снигирева – человек, сделавший проведение акции в этой стране возможным. Она взяла на себя всю основную работу и построила прочный фундамент. Сейчас работа продолжается, и мы стараемся делать мероприятие интересным и привлекающим большее количество участников.

Участником акции может стать любой желающий, независимо от пола, возраста, политических взглядов, национальности.

Все, кто неравнодушен к русскому языку, приглашаются написать его в Голуэй 14 апреля в 12.00.

Приезжайте, ждем вас в Our Lady’s College, Newtownsmith, Galway

Координатор Юлия Вашугина.

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В этом году «Тотальный диктант» впервые состоится в Наване, в Культурно-Образовательном центре «Маруся» по адресу; Commons road, Navan, co.Meath, здание школы Educate Together National School, 14 апреля, начало в 12.00.

Зарегистрироваться на площадку можно с 4 апреля на сайте: https://totaldict.ru/navan/

Координатор Ирина Швыдченко.

Контакты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , телефон:+353851533084

«Тотальный диктант» в Дублине состоится в Центре русского языка и культуры «Вдохновение» «Inspiration Centre of Russian Language and Culture», Dominican College Sion Hill, Cross Avenue, Blackrock, Co.Dublin, 14 апреля, начало в 12.00.

Координатор Алла Батурова.

Контакты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , телефон: +353863400435

В Белфасте диктант будет проходить в First Russian School Belfast по адресу 374-378 Ormeau Road, Belfast, BT7 3HX, 14 апреля, начало в 12.00.

Координатор Елена Геддис.

Контакты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,телефон +44(0)7584622065

Узнать более подробно о «Тотальном диктанте», а также зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте www.totaldict.ru.