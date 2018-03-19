В Ирландии на выборах Президента России победил Владимир Путин

В выборах на территории Республики Ирландия приняли участие 704 избирателя, что на 205 человек больше чем принявших участие в выборах 2012 года.
Досрочное голосование было организовано 11 марта, оно состоялось в городах Голвей, Корк и Лимерик. В Голвей участие в голосовании приняли 61 человек, в Лимерике и Корке общее количество проголосовавших 63 человека.
Выборы в г. Лимерик
В голосовании в Голвей принимала участие наш корреспондент Юлия Вашугина:
«Было радостно отметить, что, даже живя за рубежом, граждане Российской Федерации не равнодушны к будущему России. Можно как угодно скептически относиться к выборам, и думаю, что немало людей, у кого взгляд довольно неоднозначен. Тем не менее, соотечественники идут и отдают свои голоса. Приходят семьями. Приходят очень молодые люди, чье детство и подростковый период прошли именно в Ирландии.
Члены Избирательной комиссии г. Голвей
Мне, как человеку, до недавнего времени проживавшему больше в России, было очень интересно увидеть отношение к происходящему в Российской Федерации»
В день голосования 18 марта избирательный участок работал на территории Посольства Российской Федерации.
Принять участие в голосовании смогли все обладающие активным избирательным правом граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, временно находящиеся или постоянно проживающие на территории Ирландии.
Посол России Юрий Филатов проголосовал на участке в Дублине.
Вот результаты голосования на участке 8112 (Ирландия) на Выборах Президента Российской Федерации.
Число избирателей, включенных в список избирателей - 704
Досрочно проголосовали - 127 человек
Владимир Путин набрал 489 или 69.46% голосов
Ксения Собчак - 80 или 11.36%
Павел Грудинин - 71 или 10.09%
Григорий Явлинский - 29 или 4.12%
Владимир Жириновский - 12 или 1.7%
Борис Титов - 11 или 1.56%
Сергей Бабурин - 4 или 0.57%
Максим Сурайкин - 3 или 0.43%
Число недействительных избирательных бюллетеней - 5
«Наша газета» собрала следующую статистику по всенародному волеизъявлению среди граждан РФ, имеющих право голоса.
2016 г. – выборы в Государственную Думу России, участвовали 265 человек – победила Единая Россия. На досрочных выборах в Голвей участвовало 54 человека.
2012 г. - выборы Президента РФ, голосовали 499 человек – победил Путин
2011 г. – Гос. Дума, 211 человек – победило Яблоко
2008 г. – Выборы Президента РФ 253 человек – победил Медведев
Впервые избирательный участок был организован в Северной Ирландии в Белфасте и 10 марта на там состоялось досрочное голосование.
«Огромное спасибо всем, кто смог прийти, тем самым внеся свою лепту в укрепление диаспоры в Северной Ирландии» пишет директор «Первой русской школы Белфаста» Елена Геддис. Люди приезжали из многих уголков ирландского Севера с семьями и в одиночку. Избиратели поблагодарили посольство России в Лондоне, за организацию голосования, а также группу волонтеров: Анжелику Восканян, Максима Петрушкина, Екатерину Перову, Карине Авена, Елену Геддис, Анну и Барри Филлипс.
Всего за рубежом проголосовали 381724 россиянина
317047 человек или 85.16% голосов отданы Владимиру Путину
По сводным результатам, опубликованным на сайте Центральной Избирательной Комиссии
Владимир Путин набрал 76,6% (56,2 миллиона), на втором месте с 11,08 % — Павел Грудинин. На третьем месте Владимир Жириновский — 5,66 % (4 миллиона голосов). На четвертом Ксения Собчак — 1,67 % (1,2 миллиона голосов). Григорий Явлинский получил 1%, Борис Титов — 0,7%, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6%.