Ирландский Фонд интеграции предлагает деньги для программ соотечественников

Министр по вопросам равенства, иммиграции и интеграции при министерстве юстиции Дэвид Стэнтон объявил о создании «Фонда интеграции общин (СИФ)»

Государство выделило средства в размере €500 000 поддержки общественных организаций в целях содействия интеграции мигрантов, повышения уровня межкультурного общения и борьбы с расизмом.

В рамках финансирования одна организация может получить помощь в размере до €5 000 для проведения мероприятий содействующих интеграции мигрантов в ирландское сообщество. Гранты выделяются на конкурентной основе.

Форму заявки и инструкцию грантодателя можно загрузить по ссылкам ниже.

Фонд интеграции общин 2018 - Форма заявки на грант [PDF]

Фонд интеграции общин 2018 - Руководство для заявителей [PDF]

Все заявки должны быть отправлены по электронной почте по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Рукописные заявления или заявления по почте не принимаются.

Дата окончания приема заявок - полночь в четверг 3 мая 2018 года.

Подробности: http://integration.ie/

По вопросам консултации и помощи в оформлении заявок пишите Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.