Ирландский Фонд интеграции предлагает деньги для программ соотечественников

Государство выделило средства в размере €500 000 поддержки общественных организаций в целях содействия интеграции мигрантов, повышения уровня межкультурного общения и борьбы с расизмом.
В рамках финансирования одна организация может получить помощь в размере до €5 000 для проведения мероприятий содействующих интеграции мигрантов в ирландское сообщество. Гранты выделяются на конкурентной основе.
Форму заявки и инструкцию грантодателя можно загрузить по ссылкам ниже.
Фонд интеграции общин 2018 - Форма заявки на грант [PDF]
Фонд интеграции общин 2018 - Руководство для заявителей [PDF]
Все заявки должны быть отправлены по электронной почте по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Рукописные заявления или заявления по почте не принимаются.
Дата окончания приема заявок - полночь в четверг 3 мая 2018 года.
Подробности: http://integration.ie/
По вопросам консултации и помощи в оформлении заявок пишите Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.