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Расписание пасхальных богослужений в приходах РПЦ в Ирландии

Расписание пасхальных богослужений в приходах РПЦ в Ирландии

Патриаршее Подворье Русской Православной Церкви, Харолдс Кросс, Дублин, Ирландия

Воскресенье, 1 апреля

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

10:00Божественная Литургия.

18:00 Утреня. 

Понедельник, 2 апреля

Страстная Седмица. Великий Понедельник.

09:00 Часы. Изобразительные. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

18:00Утреня. 

Вторник, 3 апреля

Великий Вторник.

09:00 Часы. Изобразительные. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

18:00 Утреня.

Среда, 4 апреля

Великая Среда.

09:00 Часы. Изобразительные. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

18:00 Утреня. 

Четверг, 5 апреля

Великий Четверток.

09:00Вечерня. Божественная Литургия.

18:00Утреня с Чтением 12 Страстных Евангелий. 

Пятница, 6 апреля

Великий Пяток. Воспоминание спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа.

09:00Царские Часы.

16:00Вечерня с выносом Плащаницы.

18:00Утреня с Чином погребения Спасителя. 

Суббота, 7 апреля

Великая Суббота.

09:00 Часы. Изобразительные. Вечерня. Божественная Литургия.

с 12.00 и до 17.00 Освящение куличей и прочей пасхальной снеди.

23:30 Полунощница.

Воскресенье, 8 апреля

Светлое Христово Воскресение. Пасха.

00:00 Пасхальная Утреня. Божественная Литургия.

18:00 Великая Вечерня.

Подробно: http://www.stpeterstpaul.net/

Приход Св. Патрика в Уотерфорде

Суббота, 7 апреля

Великая суббота Благовещение Пресвятой Богородицы.

9:30 Вечерня с литургией свт. Василия Великого

13:00 Освящение пасхальной снеди.

Приход Святой Троицы в Корке

Суббота, 14 апреля.

Светлая суббота

10.00 Пасхальные Заутреня, Часы и Литургия

Расписание богослужений в Благочинье Коннагхта

7 апреля, Великая Суббота

Лимерик

9.30 до 11.00 Освящение пасхальной снеди

Голвей

12.00 - 13.30 Освящение пасхальной снеди

Атлон

21.00 Вынос Плащаницы,

22.30 Исповедь

23.30 Полунощница

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Опубликовано в Соотечественники
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