Расписание пасхальных богослужений в приходах РПЦ в Ирландии

Воскресенье, 1 апреля
Вход
Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
10:00Божественная Литургия.
18:00 Утреня.
Понедельник, 2 апреля
Страстная
Седмица. Великий Понедельник.
09:00
Часы. Изобразительные. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
18:00Утреня.
Вторник, 3 апреля
Великий
Вторник.
09:00
Часы. Изобразительные. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
18:00
Утреня.
Среда, 4 апреля
Великая
Среда.
09:00
Часы. Изобразительные. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
18:00
Утреня.
Четверг, 5 апреля
Великий
Четверток.
09:00Вечерня. Божественная Литургия.
18:00Утреня с Чтением 12 Страстных Евангелий.
Пятница, 6 апреля
Великий
Пяток. Воспоминание спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа.
09:00Царские Часы.
16:00Вечерня с выносом Плащаницы.
18:00Утреня с Чином погребения Спасителя.
Суббота, 7 апреля
Великая
Суббота.
09:00
Часы. Изобразительные. Вечерня. Божественная Литургия.
с 12.00 и до 17.00 Освящение куличей и прочей пасхальной снеди.
23:30
Полунощница.
Воскресенье, 8 апреля
Светлое Христово Воскресение. Пасха.
00:00
Пасхальная Утреня. Божественная Литургия.
18:00
Великая Вечерня.
Подробно: http://www.stpeterstpaul.net/
Приход Св. Патрика в Уотерфорде
Суббота, 7 апреля
Великая суббота Благовещение Пресвятой Богородицы.
9:30 Вечерня с литургией свт. Василия Великого
13:00 Освящение пасхальной снеди.
Приход Святой Троицы в Корке
Суббота, 14 апреля.
Светлая суббота
10.00 Пасхальные Заутреня, Часы и Литургия
Расписание богослужений в Благочинье Коннагхта
7 апреля, Великая Суббота
Лимерик
9.30 до 11.00 Освящение пасхальной снеди
Голвей
12.00 - 13.30 Освящение пасхальной снеди
Атлон
21.00 Вынос Плащаницы,
22.30 Исповедь
23.30 Полунощница