Фильм о Ирландско-Русской династии увидел свет

И посвящён он... русской женщине Екатерине Перси-Френч! Я с удовольствием посетила премьеру фильма, так как сама часто писала о клане Френч. В центре внимания оказался мавзолей, который был воздвигнут по заказу Екатерины для своего бесконечно любимого отца - рыцаря Мальтийского Ордена, графа Максимилиана Роберта Перси Френч.

20-минутный фильм охватил обширный период жизни семьи с конца XIX до середины XX века и охватил географическую зону от Сибири до Монивеи в графстве Голвей. Гениальный энигматический труд, реально подтвердивший чеховское утверждение: «краткость - сестра таланта».

Для максимально достоверного воплощения исторического периода Билли Мюррей посетил владения Екатерины Френч в Симбирской губернии, откуда родом был и, как особо подчеркнул автор, Владимир Ульянов (Ленин). Масса архивных документов получили освещение в фильме: революционная Россия 1917 г., демонстрации-протесты перестроечных лет в Москве и Санкт-Петербурге, Пасхальное восстание в Ирландии. Автор планирует дальнейшее расследование русско-ирландских связей и расширение географии сьёмок. Однако самым сложным в работе, по его собственному признанию, оказалось сотрудничество с Российским посольством. Да я и сама, честно говоря, не в восторге от кооперации.

«Наша Газета» неоднократно обращалась с просьбой участия в восстановлении Мавзолея Монивеи; это же плод труда легендарной русской женщины! Заявление было безапелляционно игнорировано. Посему мистер Мюррей после 3-х летних ожиданий использовал данные о русской истории из… американских архивов.

Надеемся, однако, что автор замечательной ленты достучится наконец до российских инстанций. Да и наше усердие, бог даст, не останется незамеченным и будет удовлетворено. И тогда соберёмся мы все вместе в Монивее и поднимем бокалы за скромную русскую женщину, построившую прекрасное архитектурное творение в глубине ирландских лесов.