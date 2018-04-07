Как найти средства для общины?

Занятие общественной деятельностью является выбором добровольным, и чаше всего волонтеры не рассчитывают на получение оплаты за потраченное время. Но, тем не менее, организуя и проводя общественно полезное мероприятие, сталкиваешься с необходимостью коммерческих расходов. Оплата аренды, печати, работы сторонних организаций или приглашенных профессионалов могут поставить жирный крест на хорошей инициативе.

«Наша газета» возобновляет публикацию информации о доступном финансировании для организаций соотечественников.

«Ирландский Фонд интеграции» предлагает деньги для программ соотечественников

Министр по вопросам равенства, иммиграции и интеграции при министерстве юстиции Дэвид Стэнтон объявил о создании «Фонда интеграции общин (СИФ)».

Государство выделило средства в размере €500000 поддержки общественных организаций в целях содействия интеграции мигрантов, повышения уровня межкультурного общения и борьбы с расизмом.

В рамках финансирования одна организация может получить помощь в размере до €5 000 для проведения мероприятий, содействующих интеграции мигрантов в ирландское сообщество. Гранты выделяются на конкурентной основе.

Форму заявки и инструкцию грантодателя можно загрузить по ссылке http://integration.ie/en/isec/pages/opmi_grant_application_forms

Все заявки должны быть отправлены по электронной почте по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Рукописные заявления или заявления по почте не принимаются.

Дата окончания приема заявок - полночь в четверг 3 мая 2018 года.

Информация: http://integration.ie/

«The Community Foundation for Ireland» предлагает грант на объединение общественных организаций в размере до €8000.

Его могут получить несколько зарегистрированных организаций или консорциум работающий для нужд общины в Ирландии. Заявление в любое время можно подать на сайте http://www.communityfoundation.ie.

The Community Foundation for Ireland предлагает также помощь в размере до €1000 для небольших организаций для подготовки годового отчета и финансирование программы для престарелых.

В апреле «Social Entrepreneurs Ireland Awards» будет принимать заявки от социальных предпринимателей, имеющих идеи о том, как сделать Ирландию лучшим местом для жизни. Общая сумма финансирования до €370000, размер финансирования для победителей в каждой номинации до €25000. Заявку можно подать на сайте http://socialentrepreneurs.ie

В марте грант на организацию образовательного процесса, а именно для обмена опытом образовательных организаций нескольких стран можно получить по программе Erasmus+ информация на сайте http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Полезная информация о порядке действий

Скачайте форму заявки на финансирование (Application Form) и инструкцию грантодателя (Guide for Applicant или Guideline), ознакомившись с ними определите – соответствует ли Ваша организация и проект критериям гранта.

Не беда, если вы планировали проект или мероприятие, которое не совсем соответствуют целям финансирования. Любой проект все равно нужно будет адаптировать под условия финансирования. Если нужно, перенесите сроки проведения, грамотно и обосновано оцените расходы на ваш проект. Если статус Вашей организации не соответствует требованиям грантодателя, привлеките партнеров с соответствующим статусом.

И не бойтесь подавать заявку на грант, даже если вы считаете, что проект совершенно не соответствует критериям. Во-первых, это практика написания и подготовки документов на финансирование, а во-вторых, Вы попадаете в базу данных грантодателя и получаете информацию о других его источниках финансирования.

Полезные ресурсы где публикуется информация о доступном финансировании:

http://www.wheel.ie/funding - сайт информирующий об ирландских и европейских грантах

http://www.welcomeurope.com/ - сайт о европейских грантах и проектах

https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_en - информация о грантах на сайте Еврокомиссии

«Наша газета» поможет с проведением семинара по вопросу поиска финансирования и подготовки документации для получения гранта. Обращайтесь: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Телефон: 0879034587