В Ирландии создан «Союз офицеров запаса»

В феврале 2018 года при Клубе семейного отдыха «КОСА» начало работу сообщество «СОЮЗ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА в ИРЛАНДИИ».

Первая встреча бывших Советских офицеров состоялась на День защитника Отечества, это бывший День Советской Армии.

Это сообщество открыто специально для тех, кто проходил службу в Советской Армии и вспоминает с благодарностью эти годы. Косовцы горячо приветствуют офицеров Красной армии в своих рядах, рядовой и сержантский состав тоже приветствуется. Мы планируем проводить открытые обсуждения разных эпизодов службы, будут организованы встречи участников, отмечаться воинские праздники.

Председателем «Союза Офицеров Запаса в Ирландии» избран Долгов Игорь Евгеньевич.

Всем членам сообщества будут выданы удостоверения.

Присоединиться к «Союзу офицеров» можно на страничке в социальной сети Facebook: Клуб КОСА. Союз Офицеров Запаса в Ирландии. https://www.facebook.com/souzoficerovzapasaireland/

Информация по телефону 0870615902.