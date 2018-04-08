Христос воскресе, радость моя!

Уже в первом обращении к человеку он настраивался на то, чтобы разделить с ним Благую весть, приготавливая его тем самым к общению в Духе. «Радость моя» - это радость о Воскресшем Господе, разделенная с другим.

В дни пасхальных торжеств храмы переполнены, тысячи людей собираются, чтобы встретить Воскресшего Господа.

Какова же радость Господа о нас в этот день! Он делит ее с нами, подтверждая Духом Святым Свое присутствие и наполняя сердца людей радостью о Своем Воскресении. Безразличных и безучастных не остается в храме, когда священник или епископ троекратно восклицает: «Христос воскресе!». Если вдруг уста замолчат, то сердце возопиет: «Воистину воскресе!».

Однажды принеся Себя в жертву за наши грехи, Иисус Христос навсегда поставил пределы насилию, вражде, действию зла в этом мире. Никто и никогда уже не состоянии отменить Пасхальную радость, хотя и продолжаются попытки различными способами умалить ее или даже совсем лишить мир этой радости.

Радость присуща человеку по природе. Естественным образом мы стремимся порадовать себя чем-то, ведь иначе жизнь покажется скучной, пустой и, в конечном итоге, бессмысленной. Однако с годами мы убеждаемся, что всякая, как говорят, «простая человеческая радость», рано или поздно иссякает, находит свое естественное завершение.

В чем же тогда подлинная радость для человека и есть ли она вообще? Не будем забывать о том, что Бог сотворил человека «по Своему образу и подобию», дав ему все, чтобы он ни в чем не имел недостатка. Если Бог дал человеку возможность радоваться, то и полнота этой радости находится в Боге. Однако после грехопадения человек утратил эту естественную радость в Боге, поставив себя в зависимость от земных наслаждений. Так продолжалось до тех пор, пока Бог Сам не сделал шаг навстречу человеку, пожелав спасти его от дальнейшего грехопадения. Воплощение Сына Божия возвращает нам подлинную радость, делая ее доступной человеку в еще большей полноте, потому что «Второй Адам», как называет Христа святоотеческая традиция, больше первого Адама, знавшего некогда радость в раю. Присутствие Воплотившегося Бога среди людей своего времени было вызовом для них, потому что стало невозможным жить так, как жили раньше. Свершилось такое, что поставило правителей народа в положение личного выбора, и они отвергли Христа, сказав устами первосвященника пророческие слова: «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Ин 11:50). Распятие Христа - таков был их ответ Богу. Но Бог воскресил Его и отдал ему судить людей судом Божиим, а не человеческим. Ибо всякий верующий во Христа «на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин 5:24).

Поэтому радость о Воскресшем Господе - это радость победы над смертью. Такую радость не сможет отнять никто и ничто.

Этой Пасхальной радости, как и самой жизни с Богом, не будет конца.

Священник

ГЕОРГИЙ ЗАВЕРШИНСКИЙ

Фото: I.R.P. и Станислав Насыпанный