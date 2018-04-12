Триумф ирландской «Матрешки» в городе на Неве!

Учащиеся центра русского языка и культуры «Матрёшка», Наван, заняли второе место на международном конкурсе в Санкт-Петербурге.

Учащихся нашего центра пригласили принять участие в международном фестивале «Pavasaris Sapnis”, который проходил в Санкт-Петербурге с 30 марта по 2 апреля.

«Pavasara Sapnis 2018» входит в состав цикла международных фестивалей-конкурсов, направленных на выявление и поощрение талантов в самых разных областях – вокальное и инструментальное творчество, хореография, мюзиклы.

Наши ученицы вдохновились и начали готовиться к этому конкурсу. Преподаватель вокала Катриона Монгей (Caithriona Mongey) взялась за подготовку со всей ответственностью и энтузиазмом. За что ей отдельное спасибо!

Наши вокалистки Аквиле Лапуниене, Ева Мартинкайте, Валерия Гулевич представляли Ирландию на берегах Невы. Стоит отметить, что соревноваться им пришлось с очень сильными коллективами из Латвии, Белоруссии, Эстонии и России. Это достойные соперники, которые не первый год принимают участие таких соревнованиях.

Но наши дебютантки держались на высоте и с достоинством выдержали испытание!

Сколько было переживаний за кулисами!? Мамы держали кулаки и, затаив дыхание, ловили каждый звук, доносившийся со сцены!

Вот уже выступили все юные артисты, подошло время оглашения победителей. Какого же было наше удивление, восторг и радость, когда со сцены прозвучали имена наших конкурсанток!

«2 место присуждается...!» - и называются имена: Валерия, Ева, Аквиле! Ещё долго обсуждали, радовались, обменивались впечатлениями и были счастливы от неожиданной победы! Итак, наши вокалистки теперь дипломанты конкурса «Pavasaris Sapnis»!

Первая ступенька преодолена, впереди нас ждут новые грандиозные конкурсы, выступления и победы!

Стоит рассказать о том, как мы провели незабываемые дни в Санкт-Петербурге.

Первое, что поразило Аквиле – все говорят по-русски! Но это неудобство быстро исчезло. Лера и Ева быстро освоились в незнакомом городе и чувствовали себя превосходно.

Город нас встретил прекрасной погодой, солнцем и лёгким морозцем. Нам удалось познакомиться с достопримечательностями и увидеть некоторые из его красот!

Потрясающие виды города на Неве надолго сохранятся в памяти наших победительниц!

Вот и подошло к концу наше путешествие в сказку, пора возвращаться домой. Самые тёплые воспоминания о городе, о людях, с которыми мы повстречались во время нашей поездки — это уже приятные впечатления.

Впереди ждут уроки вокала, подготовка к новым конкурсам, победы и, возможно, боль поражений... Но сегодня, они — победительницы, и все аплодисменты им!

Записаться и получить информацию о школе можно по телефону: 0857196816 или электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ">matrjoshkanavan@gmail.com

Адрес: C.Y.W.S. Hall, Fair Green, Navan