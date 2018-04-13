Этот праздник проводится ежегодно и приурочен ко дню рождения великого сказочника - Ганса Христиана Андерсена.

Все мы родом из детства. Вспомните свое детство. У каждого из нас была своя любимая книжка, с которой мы ложились спать и просыпались, шли в детский сад и на игровую площадку. И мы помним её на протяжении всей своей жизни. С каким предвкушением чего-то сказочного вы снимали с полки очередную книжку и погружались в чтение, не слыша и не видя ничего вокруг.

Детская книга – это целый мир. Все самое интересное и загадочное в мире детей – это из детских книжек. Книга учит и воспитывает.

Стихи выучили и рассказали ребята из начальных классов Лаура Б. (10 лет) и Самуэль К. (8 лет), Касси М.(9лет) и Владислава Г. (8 лет) и ребята из подготовительной группы Алиса Н. (7 лет), София Л. (6 лет), Алина Т. (7 лет), Сара (7 лет), Давид К. (6 лет), Матвей Б.(6 лет), Илья Ломакин (5 лет) и Лев К. ( 5 лет).

Все выступления ребят мы смогли снять на видео и сделать целый цикл видео роликов на тему «Нашим книжкам шлем привет». Автором видео роликов выступил Антанас Каминас – увлекательный, творческий и интересный человек.

Было очень приятно узнать, что сказочный мир наших книг открыт нашим детям, и они с удовольствие погружаются в мир волшебства. Для Юмы К. (5 лет) любимыми сказками являются «Теремок» и «Волк и семеро козлят». Для Жасмин (8 лет) любимой сказкой является «Аленький цветочек» русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Максим А. (7 лет) принес сборник русских сказок, в котором он выделил как любимую сказку, «Маша и Медведь». Самуэль (8 лет) рассказал ребятам о любимой книжке «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Алина (7 лет) рассказала ребятам о сборнике сказок Редьярда Киплинга, а Алиса Н. (7 лет) поделилась увлекательной историей о котенке Милле из книги Холли Вебб, а для Касси (9 лет) любимая книга – это «Азбука или пособие для маленьких детей или пожилых инопланетян» Андрея Усачева.

Проведение такого мероприятия подчеркивает, что необходимо с малых лет читать хорошие книги.

Международный день детской книги призывает вспомнить огромный вклад, который вносит детская книга в формирование личности ребенка, его моральных ценностей, интеллектуального и духовного развития новых поколений, которые составляют будущее нашей планеты.

Читайте книги, дорогие друзья!!!

Ольга Богдановича

Руководитель

ALL TOGETHER MULTICULTURAL CENTRE

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