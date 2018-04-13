Поверь в добро!

«Чтобы поверить в Добро, надо начать делать его» - писал Л.Н. Толстой.

Мы объявили сбор средств на «сладкое пособие» для детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В результате нашей акции нам удалось собрать 44 евро.

На полученные средства мы приобрели сладости для детей и передали в Capuchin Day Centre for Homeless People.

Мы каждый день рано встаем, одеваемся, спешим на работу, учебу. Выполняем свои обязанности, достигаем результатов, отдыхаем, развлекаемся. Зарабатываем деньги, тратим их, потом снова зарабатываем... И так изо дня в день: мы постоянно бежим, торопимся, спешим, но все равно не успеваем.

Быть может, стоит чуть замедлить ритм своей жизни, оглянуться вокруг…

Быть может, кто-то рядом с Вами нуждается в помощи, добром слове или совете… Кроме болезней, у людей случается множество разных бед: нищета, холод и непонимание со стороны официальных служб — всё это хорошо знакомо многим. Самое страшное, что вместе со взрослыми в этих ситуациях оказываются дети!!! Чуткость, милосердие, сострадание – это важные качества, которые необходимы человеку и обществу. У каждой личности должны быть эти качества. В наше время мы наблюдаем некоторый «дефицит» этих качества.

Всё начинается с воспитания в детстве, и важно, чтобы ребёнок с детства усвоил суть нравственных понятий и человеческих ценностей. Ребёнок формируется как личность, приобретает свойственные ему черты характера, особенности, которые влияют на поведение человека в жизни, у ребёнка появляется собственное мировоззрение. Как же он смотрит на этот мир? С улыбкой и любовью или же как завоеватель и потребитель, которого ничто не интересует кроме собственного «я» и своей выгоды? Ребенок будет взрослеть, и жизнь поставит перед ним отнюдь не лёгкие проблемы. Останется ли он милосердным, великодушным, человечным? Станет ли помогать бедным, престарелым, родным, друзьям? Отзовется ли по-доброму его душа на нужды и беды общества?

Конечно, все исходит из семьи, но и на школе лежит большая задача по воспитанию наших детей.

Она заключается в том, чтобы развить и воспитать в душе ребёнка духовное начало, развивать чувства, чтобы он не вырос бездумным равнодушным человеком.

Удачи Вам в Добрых Делах!

Ольга Богдановича

Руководитель

ALL TOGETHER MULTICULTURAL CENTRE

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