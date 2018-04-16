«Тотальный Диктант 2018» написали в Ирландии

В шестой раз Тотальный Диктант писали в г. Голвей, акция проводилась так же в Дублине, Наване, Дандалке и Белфасте.

Наш корреспондент Сабина Салем побывала на диктанте в Голвей.

Традиция массовой проверки грамотности существует более 15 лет. Зарубежная диаспора приняла эстафету с внушающей инициативой. Цель ежегодного мероприятия - проверить уровень грамотности русскоязычного населения.

Прекрасное начинание особенно если учесть, что родной язык нельзя забывать хотя бы из морально-этических соображений. А передача родного языка подрастающему поколению - наша гражданская обязанность, ибо, «язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры… Поэтому изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью», как утверждал писатель Александр Иванович Куприн.

Из разных концов Ирландии в Голвей приехали представители различных национальностей, чтобы принять участие в такой своеобразной и оригинальной образовательной процедуре, трансформировавшейся в настоящее торжество русской словесности.

Гости из Мулингара и Дублина, семьи из Балихониса (Мэйо) и Лонгфорда с радостью вошли в класс и влились в коллектив, готовые к серьёзному экзамену.

Вспомнив добрые школьные годы, «ученики» внимательно слушали преподавателя и координатора акции в Голвее - Юлию Вашугину, которая в свою очередь строго следовала методике проведения контрольных и проверочных работ и никому не давала поблажек.

Осознавая всю серьёзность и строгость ситуации, новоявленные ученики испытывали трудности с самого начала; во-первых, текст диктанта оказался далеко не простым и изобиловал синтаксическими оборотами и знаками препинания. Во-вторых, само написание вызывало определённые сложности, так как перо давно уже заменила компьютерная клавиатура, усложнив тем самым способность к письму. Вот так, в результате внедрения новой технологии, мы прежде всего ограничили свой глазомер и ослабили мелкую моторику. Однако раздумывать и сетовать по данному поводу, времени не было, ввиду необходимости воспроизведения в памяти морфологических и орфографических правил.

Преодолев все препятствия, участники тотальной диктовки довели мероприятие до победного конца и завершили титанический труд, внеся свою лепту в распространение и укрепление русской словесности.

Диктатор, так называют не только политических деятелей, но и чтеца исходного материала на диктанте, Юлия Вашугина, впервые занималась организацией этой акции в Голвее приняв бразды от Людмилы Снегиревой. «Конечно, такая проверка грамотности – серьёзный удар по самолюбию участников» – говорит она, однако: «Все больше людей приходят для того, чтобы проверить свою грамотность и восстановить практику письма». Юлия надеется, что еще больше желающих придет на «Тотальный диктант» в следующем году.

Союз присутствующих оказался настолько гармоничным и согласованным, что все единогласно решили отпраздновать столь удачный день.

Покинув стены гостеприимной школы Our Lady’s College, Galway, поддерживающей инициативы Русской школы в Голвее, наш дружный класс направился в местный общепит, чтобы восполнить физическую необходимость после тотального насыщения интеллектуального голода.

День прошёл превосходно, а «учеников» интересовал лишь один вопрос: «Когда будет следующий диктант?»

Сабина Салем

Фото: Елена Закарите