Клуб «Коса» запустил проект по поиску пропавших без вести

Силами клуба, организованного соотечественниками, проживающими в Ирландии создан поисковый сайт bezvesti.eu, который позволит всем нуждающимся подать заявку на поиск человека, получить поддержку и помощь.

«Проект направлен на все социальные слои общества. Преимущество в том, что расширяется поисковый диапазон. Почему важен этот проект? Мать или отец, невеста или жених, муж или жена, брат или сестра, дочь или сын – все мы не застрахованы от боли, страха и неизвестности…» говорит президент клуба «Коса» Игорь Долгов.

Когда пропадает человек, его близкие часто впадают в панику. Возможно, сегодня вам покажется, что алгоритм действий очевиден. Однако в критической ситуации логика и здравый смысл могут отказать. Ключевую роль в восстановлении разрушенных связей между людьми могут сыграть именно средства массовой информации и коммуникации, а также социальные сети. «Благодаря проекту «Пропавшие без вести» можно охватить все интернет доступные места нашей планеты» — что, на наш взгляд, является одним из примеров реального развития и практического использования единого информационного пространства на благо граждан России считает Игорь.

Адрес сайта: https://bezvesti.eu/