Наши команды на чемпионате «Флюгтаг» в Дублине

Забавное соревнование проводится с 1991 года при спонсорстве компании-производителя энергетического напитка, как часть маркетингового проекта владельца Red Bull Дитриха Матешица.

Летательные аппараты имеют жёсткие ограничения — размер не более 10 м и вес не более 200 кг, не считая пилота. Двигателем может служить только мускульная сила пилота. Аппарат должен быть нетонущим и изготовлен только из экологически чистых материалов. Как правило, аппараты падают в воду с пирса высотой 9 м. Большинство представляемых аппаратов вовсе не может летать, и их «полёты» (попросту падение в воду) служат развлекательным целям.

Конкурс проводится по трём номинациям: расстояние полёта (рекорд 78,64 м), креативность и шоу-талант.

Впервые подобное мероприятие было проведено в 1971 году в Англии.

В соревнованиях 20 мая принимают участие две команды наших соотечественников

Команда «Space X» Илона Маска

Варвара, Юра, Aurel, Катя и Саша.

Они уже второй раз участвуют в соревнованиях, организованных Red Bull. Впервые это был «Red Bull Soapbox race» в 2016 году в Корке.

Само участие в таких мероприятиях более чем захватывающий процесс от подачи заявки до прибытия на место.

В этот раз идея пришла неожиданно. Вдохновившись запущенным на орбиту родстером Тесла Илона Маска, ребята решили испытать свой прототип его носителя Спейс Х.

Макет был быстро состряпан из труб и яиц ... еще не все яйца подошли. Пришлось в 11 вечера бежать по соседям искать подходящие яйца. Фото было отправлено на сайте организаторов – и команда в игре! Сейчас макет постепенно превращается в достаточно масштабное сооружение, в процессе появляются новые идеи и усовершенствования этого проекта.

Между прочим, в промежутке между Red Bull-ом ребята приняли участие в параде св. Патрика 2018 с социально активной темой «Зима в Ирландии и отсутствие хлеба!»

Страница команды https://flugtag.redbull.com/irl/en/team-page/falcon-heavy/

Команда «Мир насекомых»

Евгений Капцов, Сергей Дикун, Антанас Каминас, Аллан Муллан.

«Сначала у меня была идея сделать орла», - говорит Евгений. «Мы подавали заявку с Антанасом. У него была идея Стрекозы. Я серьёзно отнесся к своему проекту, и сама подача проекта была более обширная и в результате … опоздал с заявкой».

«Мы тогда решили объединится с Антаносом в команде «Мир насекомых» и построить его стрекозу».

Страница команды https://flugtag.redbull.com/irl/en/team-page/world-of-a-big-bug/

Проголосовать за наши команды можно на своих страничках, а также в день фестиваля на Восточном пирсе Дан Лири, подняв буклет чемпионата с высокой отметкой!

Сайт чемпионата - https://flugtag.redbull.com/irl/en/index-home/