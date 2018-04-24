Школа Радуга устроила «Путешествие в космос»

«Путешествие в космос» для учащихся оказалось хорошим поводом, чтобы «исследовать» далекие планеты и, конечно показать отличные знания и сплоченную команду. Ребята наперегонки и дружно отвечали на вопросы, увлеченно рассказывали подготовленные короткие выступления у доски, вспоминали интересные факты о космосе и полетах наших космонавтов.



Приятно было наблюдать, как ребята и родители поддерживали друг друга, помогали справиться тем, у кого возникали сложности, активно и с удовольствием тянули руки, чтобы ответить на вопросы.

Большим подспорьем стала и выставка творческих работ на тему «Покорение космоса». А в завершении всех, учеников и родителей, порадовала фотосессия с «настоящей» ракетой.

Открытый урок продемонстрировал, что наши дети знают прекрасно тему Космоса, к знаниям относятся с уважением и с очень важной для этого возраста долей любознательности.

Директор школы «Радуга» - Светлана Усович

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Для поступления в школу нужно заполнить анкету и пройти собеседование. В случае необходимости, будет назначено тестирование для определения уровня знания русского языка. Запись в школу ведется круглый год.

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