Сказка - ложь, да в ней намек…

Учителем, Анастасией Васильевной, была проведена большая подготовительная работа: ученики прочли множество русских народных сказок, авторских сказок, ребятами была подготовлена выставка рисунков на тему «Сказки гуляют по свету…». Класс украшала выставка книг, сюжетные и предметные картинки с изображением сказочных персонажей.

На уроке было закреплено представление о сказке, как жанре фольклора, о видах русских народных сказок (волшебные, бытовые, о животных). Ученики принимали активное участие в обсуждении, вспомнили главных героев сказок, как положительных, так и отрицательных. Говорили, чему учат их любимые сказки: доброте, честности, взаимовыручке, поддержке друг друга и т.д.

Прекрасным завершением урока стала инсценировка русской народной сказки «Каша из топора».

Во время урока в классе царила позитивная, творческая атмосфера. Урок получился очень увлекательным.

Такие уроки способствует развитию читательского интереса у учеников младших классов. Сказка входит в жизнь ребёнка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом.

Мы надеемся, что такие уроки смогут побудить и заинтересовать ребят к чтению в дальнейшем.

Директор школы - Светлана Усович.

Спасибо за прекрасные отзывы!

Дорогая Анастасия Васильевна! Хотим поблагодарить вас за ваш неоценимый и достойный труд, за индивидуальный подход к деткам, за доброе отношение и понимание, за ваши старания и увлекательные уроки, за чудесное настроение и важные знания. Открытый урок был очень интересный. Все ученики активно участвовали. Спасибо еще раз вам и Светлане Анатольевне за возможность изучать русский язык в такой замечательной школе!

Родители Сандры.

Если вас заинтересовали занятия в нашей школе, связаться с администрацией школы можно по телефону 0851159873 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Для поступления в школу нужно заполнить анкету и пройти собеседование. В случае необходимости, будет назначено тестирование для определения уровня знания русского языка. Запись в школу ведется круглый год.

Более подробная информация о школе на сайте www.raduga.ie