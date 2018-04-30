Детский конкурс стихов и песен о войне

«Бессмертный полк Ирландии» и «Русский Дом в Лимерике» организовали конкурс для учеников русских образовательных центров.

В конкурсе, который проходил в Лимерике приняли участие юные исполнители в возрасте от 5 до 16 лет.

«Каждый год в майские дни мы вспоминаем грозные годы войны, чтим память павших героев. Дорогой ценой досталась эта победа нашему народу. И очень важно, чтобы мы никогда не забывали тех, кто отдал свои жизни за Родину» говорит координатор акции «Бессмертный полк Ирландия» Кристина Бутусова.

Победителями в конкурсе стихов стали:

1 место в старшей возрастной группе Ирина Тернов,

1 место в средней группе Диана Тумашова

2 место в средней группе Джессика Жигульская

За исполнение песен награды распределились следующим образом:

1 место в старшей возрастной группе Сьюзан Манзя

1 место в средней возрастной группе Арина Губченко

1 место в младшей группе разделили трио Вадим Пузыня, Максим Чепель, Софьен Слоним и Варуева Полина.

Елена Васильева, руководитель «Русского Дома в Лимирике» говорит: «Стихи и песни в исполнении детей оставили светлые и радостные чувства. Взрослые не скрывали слез, когда дети с чувством и надрывом читали стихи о войне. Не оставили равнодушными песни военных лет в исполнении юных артистов, им подпевал весь зал».

Организаторы выразили огромную благодарность «Бессмертному Полку России» за поддержку.

Самые тёплые слова благодарности —руководителю театральной студии «Бенефис», ALL TOGETHER MULTICULTURAL CENTRE, Сордс Юлии Михеревой, директору Русской школы «Вера» Татьяне Лисичной, руководителю учебного центра «Подсолнухи» Наталье Чепиль и преподавателю центра Ольге Пузыня.

Кристина Бутусова, координатор «Бессмертного полка Ирландии»

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Фото: Евгений Бутусов