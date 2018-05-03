На мемориальном кладбище в Дублине состоится церемония памяти

6 мая, в воскресенье у военных мемориалов на кладбище Гласневин в Дублине состоится торжественная церемония возложения цветов.

Здесь находятся два мемориала посвященных ирландцам, павшим на полях сражений I и II Мировых войн: «Крест самопожертвования» (Cross of Sacrifice) и «Французско-ирландский мемориал».

На кладбище в Гласневин находятся захоронения ирландских солдат – участников I и II Мировых войн.

Французско-ирландский мемориал подарен французским государством в знак благодарности за героизм ирландцев в борьбе за свободу и независимость Франции.

Церемония начнется в 11 утра с возложения цветов к Военным мемориалам.

Культурная часть состоится в конференц-зале музея Glasnevin cemetery. В программе:

Дэвид Мерфи (David Murphy) - профессор военной истории Университета Майнус расскажет об участии СССР и Ирландии во II Мировой войне, автор и поэтесса Кэйт Ньюман (Kate Newmann) - автор книги «Близость льда: Арктические конвои» (Nearness Of Ice: Arctic Convoys ) расскажет об ирландцах, участвовавших в поставках помощи в СССР.

Выступят ученики русских школ из Дандалка и Навана.

Организаторы, «Русский Мост» и «Бессмертный Полк, Ирландия» приглашают всех желающих принести портреты своих ветеранов и цветы, и таким образом создать пусть и временный памятник, воинам Красной Армии.

Вход свободный.

Страница мероприятия в социальной сети: https://www.facebook.com/events/211487472781021/