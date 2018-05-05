Russian Ireland

Switch to desktop Register Login

Фестиваль «Дружная Планета 2018» пройдет в Дублине

Фестиваль «Дружная Планета 2018» пройдет в Дублине

28 октября 2018 года в театре «Милл театр», Дублин состоится IV Международный детский театральный фестиваль-конкурс «Дружная планета-2018».

В этом году заявки на участие в фестивале-конкурсе подали детские коллективы русских школ дополнительного образования из Ирландии, Северной Ирландии, Англии, Италии, Франции и Нидерландов.

301K5579

Мы также приглашаем их принять участие в конкурсе сочинений «Сказочная планета – IV».

Список произведений конкурса сочинений:

  1. Теремок, русская народная сказка;
  2. Баба Яга, русская народная сказка;
  3. Красная Шапочка, Ш. Перро;
  4. Снежная Королева, Г-Х Андерсен;
  5. Багаж, С.Я. Маршак;
  6. Алиса в стране чудес, Л. Кэрролл;
  7. Стойкий оловянный солдатик, Г-Х Андерсен
  8. Сказка о рыбаке и рыбке, А.С. Пушкин

Внимание! На конкурс принимаются детские работы единым пакетом от преподавателей русских зарубежных школ дополнительного образования вместе с заявкой на участие и со списком конкурсантов.

Участие в конкурсе сочинений бесплатное.

Внимание! Детские конкурсные работы будут приниматься до 29 сентября 2018 года.

Желаем коллективам успешной подготовки своих конкурсных спектаклей!

IV Международный детский театральный фестиваль-конкурс «Дружная планета-2018» пройдет при поддержке Фонда «Русский мир», «Московского центра международного сотрудничества», посольства России в Ирландии, «Россотрудничества» в Дании, общественной организации «Планета», Северная Ирландия. Информационная поддержка «Наша Газета»

Дополнительная информация на сайте: http://firstrussianschoolbelfast.com/-2017/

Прочитано 85 раз
Опубликовано в Соотечественники
Теги
"Наша газета"

Последнее от "Наша газета"

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « На мемориальном кладбище в Дублине состоится церемония памяти

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх

All rights reserved. www.russinireland.com 2015

Top Desktop version