Фестиваль «Дружная Планета 2018» пройдет в Дублине

28 октября 2018 года в театре «Милл театр», Дублин состоится IV Международный детский театральный фестиваль-конкурс «Дружная планета-2018».

В этом году заявки на участие в фестивале-конкурсе подали детские коллективы русских школ дополнительного образования из Ирландии, Северной Ирландии, Англии, Италии, Франции и Нидерландов.

Мы также приглашаем их принять участие в конкурсе сочинений «Сказочная планета – IV».

Список произведений конкурса сочинений:

Теремок, русская народная сказка; Баба Яга, русская народная сказка; Красная Шапочка, Ш. Перро; Снежная Королева, Г-Х Андерсен; Багаж, С.Я. Маршак; Алиса в стране чудес, Л. Кэрролл; Стойкий оловянный солдатик, Г-Х Андерсен Сказка о рыбаке и рыбке, А.С. Пушкин

Внимание! На конкурс принимаются детские работы единым пакетом от преподавателей русских зарубежных школ дополнительного образования вместе с заявкой на участие и со списком конкурсантов.

Участие в конкурсе сочинений бесплатное.

Внимание! Детские конкурсные работы будут приниматься до 29 сентября 2018 года.

Желаем коллективам успешной подготовки своих конкурсных спектаклей!

IV Международный детский театральный фестиваль-конкурс «Дружная планета-2018» пройдет при поддержке Фонда «Русский мир», «Московского центра международного сотрудничества», посольства России в Ирландии, «Россотрудничества» в Дании, общественной организации «Планета», Северная Ирландия. Информационная поддержка «Наша Газета»

Дополнительная информация на сайте: http://firstrussianschoolbelfast.com/-2017/