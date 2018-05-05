Фестиваль «Дружная Планета 2018» пройдет в Дублине

В этом году заявки на участие в фестивале-конкурсе подали детские коллективы русских школ дополнительного образования из Ирландии, Северной Ирландии, Англии, Италии, Франции и Нидерландов.
Мы также приглашаем их принять участие в конкурсе сочинений «Сказочная планета – IV».
Список произведений конкурса сочинений:
- Теремок, русская народная сказка;
- Баба Яга, русская народная сказка;
- Красная Шапочка, Ш. Перро;
- Снежная Королева, Г-Х Андерсен;
- Багаж, С.Я. Маршак;
- Алиса в стране чудес, Л. Кэрролл;
- Стойкий оловянный солдатик, Г-Х Андерсен
- Сказка о рыбаке и рыбке, А.С. Пушкин
Внимание! На конкурс принимаются детские работы единым пакетом от преподавателей русских зарубежных школ дополнительного образования вместе с заявкой на участие и со списком конкурсантов.
Участие в конкурсе сочинений бесплатное.
Внимание! Детские конкурсные работы будут приниматься до 29 сентября 2018 года.
Желаем коллективам успешной подготовки своих конкурсных спектаклей!
IV Международный детский театральный фестиваль-конкурс «Дружная планета-2018» пройдет при поддержке Фонда «Русский мир», «Московского центра международного сотрудничества», посольства России в Ирландии, «Россотрудничества» в Дании, общественной организации «Планета», Северная Ирландия. Информационная поддержка «Наша Газета»
Дополнительная информация на сайте: http://firstrussianschoolbelfast.com/-2017/