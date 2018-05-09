Ирландия отметила 73 годовщину Победы

Памятные мероприятия прошли в Лимерике, Дублине, Корке, Голвее, Белфасте и Литтеркенни.

9 мая отмечают соотечественники во всем мире. Памятные акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» проходят в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лондоне, Берлине и многих других городах планеты. Организуются концерты, автопробеги, акции памяти и народные гуляния, посвященные победе Советского народа в Великой Отечественной Войне.

Инициаторами праздничных мероприятий в Ирландии стали Координационный совет соотечественников, общественные организации «Бессмертный полк Ирландии», «Русский Мост», «Русский дом в Лимерике», Культурно-исторический центр «Мёбиус//Mobius», общины Корка, Голвея, Белфаста и Литтеркенни.

На мемориальном кладбище в Дублине состоялась церемония памяти

В воскресенье 6 мая на территории военных мемориалов кладбища Glasnevin в Дублине по инициативе организации «Русский Мост» и движения «Бессмертный полк, Ирландия» состоялись торжественные мероприятия памяти советских и ирландских воинов, сражавшихся с фашизмом. Это первая такого рода акция в Ирландии.

На кладбище Гласневин находятся два мемориала, посвященных ирландцам, павшим на полях сражений I и II Мировых войн: «Крест самопожертвования» (Cross of Sacrifice) и «Французско-ирландский мемориал», захоронения ирландских солдат, погибших во II Мировой войне.

Потомки солдат Красной Армии и общество Ветеранов Ирландии объединились, чтобы отдать честь героям. Ирландские военные надели георгиевские ленточки как знак уважения и признания подвига советского народа. На церемонии присутствовал советник-посланник Посольства РФ в Ирландии Алексей Геннадьевич Тимофеев.

У мемориала выступили директор Glanevin Trust Джордж Макколоу, координатор «Бессмертного полка Ирландии» Кристина Бутусова, руководитель организации «Русский Мост» Анастасия Маккейб. Были возложены цветы и венки к мемориалу. Российские соотечественники принесли с собой фотографии ветеранов и таким образом создали живой мемориал советским солдатам.

В конференц-зале музея Гласневин было организованы выступления учеников «Нашей Школы» г. Дандолка, военного историка Дэвида Мёрфи и поэтессы автора книги «Близость льда. Арктические конвои» Кейт Ньюман.

Вечером 6 мая по инициативе блоггера Елены Закарите соотечественники возложили цветы к мемориалу ирландским морякам торговых судов, погибшим в годы второй мировой войны в Дублине.

Массовый автопробег, митинг и акция «Бессмертный полк» состоялись в Дублине.

7 мая на площадку у National Show Centre в Сордс прибыли более 400 автомобилей, участвовавших в автопробеге в сопровождении байкеров клуба «Коса».

Выступивший с приветственным словом Посол России в Ирландии Юрий Филатов отметил, что «память о той войне важна, о тех солдатах, офицерах, тружениках тыла, которые вынесли неимоверную тяжесть, завоевали для нас мир, свободу и независимость».

«Наша святая обязанность - хранить эту память, передавать ее нашим детям и внукам, чтобы более никогда не повторилась такая война, которую осилил наш народ, - продолжил дипломат. - Сегодня на ирландской земле мы присоединяемся к огромному «Бессмертному полку», к тем людям, которые помнят о страшной войне и очень хотят мира». Официальная часть завершилась общественной акцией «Бессмертный полк», на которой сотни соотечественников, представителей бывших советских республик представили портреты своих близких-фронтовиков. Силами Координационного совета при поддержке Посольства Российской Федерации был организован импровизированный концерт с чтением стихов, исполнением военных песен, спортивными соревнованиями для детей.

Праздничные мероприятия в Голвее и Корке

В городе Голвей около 30 автомобилей объединились в ежегодном автопробеге, привлекая внимание окружающих развевающимися флагами Российской Федерации.

В необычайно трогательной и светлой атмосфере участники организовали празднование Дня Победы, соорудили информационный стенд «Бессмертного Полка» и угощали всех желающих из передвижной кухни. О тяжёлых годах войны пел Юрий Самухов, и все подпевали ему.

Соотечественники в Корке собрались почтить память героев войны в Фитзджералд парке.

Шествие «Бессмертный полк/ Immortal Regiment» в Дублине

9 мая Культурно-исторический центр «Мёбиус//Mobius» организовал шествие «Бессмертный Полк» на O’Connell Street в центре Дублина.

Церемония возложения цветов к мемориалу Belfast Cenotaph

В столице Северной Ирландии, у Белфаст Сити Холла состоялась официальная церемония, организованная Русскоязычной общиной. Представители русскоязычного сообщества и гости почтили минутой молчания память погибших.

Вечер памяти организовали соотечественники в Литтеркенни, графство Донегол.

9 мая в ресторане Бельведер Леттеркенни все желающие могли рассказать о своих ветеранах. Звучали стихи и песни о войне, музыка и танцы тех лет.

День Победы в Ирландском военном музее

13 мая в Irish Military War Museum (IMWM) Культурно-исторический центр «Мёбиус//Mobius» организует памятные мероприятия, посвященный Великой Победе.

Праздник проходит при поддержке IMWM, Центра Русского языка и культуры «Матрёшка» (город Наван), Клуба «Коса», «Нон-стоп банд» и культурно-образовательного центра «Жар-птица», Белфаст.