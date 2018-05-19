«Бессмертный Полк» в центре Дублина и празднование Дня Победы в Военном музее

Культурно-исторический центр «Мёбиус» организовал в Ирландии два мероприятия, посвященные 73 годовщине победы над Германией.

9 мая в центре Дублина было организовано шествие «Бессмертный Полк».

Вечером в среду, 9 мая соотечественники прошли колонной по центральной улице Дублина, O’Connell Street

День Победы в Ирландском военном музее

13 мая в Irish Military War Museum (IMWM) были организованы памятные мероприятия, посвященный Великой Победе.

С 2017 года силами активистов «Мёбиуса» и русскоязычной общины при поддержке директора и основателя музея Вилли Салливана в музее организована постоянная выставка «Бессмертный полк».

Выступая на торжественной церемонии в стенах музея, Посол России в Ирландии Юрий Филатов сказал: «День Победы - великий праздник для всех жителей бывшего СССР. Нет ни одной семьи, кого не коснулась эта война. 27 миллионов погибших – такую цену заплатил наш народ за эту победу. Но, это важно, не только для того чтобы помнить, это важно для нас, поскольку если мы считаем себя нормальными людьми – важно сохранять мир, который был нам подарен теми, кто принес себя в жертву на той войне. Я хочу поблагодарить директора музея Вильяма Салливана, активистов «Мёбиуса» Дину Курбанову и Сергея Меньшакова за сохранение этой памяти. За то, что они делают все возможное чтобы дать возможность большему количеству людей узнать о той войне, в то время, когда у некоторых есть желание переписать историю, изменить картину вещей. Иногда, когда читаешь современные книги кажется, что главные события войны происходили в удаленных местах Тихого океана. Мы никогда не согласимся с такими утверждениями, мы никогда не позволим таким историям изменить реальную картину событий»

В заключении Посол поздравил всех с праздником Победы и отметил, что движение «Бессмертный полк» вышло далеко за пределы России и все, кто считает важным хранить память о своих близких вышли в колонны этого движения»

Затем, в конференцзале музея председатель «Союза офицеров запаса в Ирландии» Игорь Долгов вручил свидетельства новым членам союза.

Был организован концерт, на котором выступили учащиеся Центра Русского языка и культуры «Матрёшка», Наван и музыканты «Нон-стоп банд» и Юрий Самухов.

С зажигательным танцем выступил любимый русскими ирландцами коллектив «Веренея».

По окончании концерта все участники празднования Дня Победы приняли участие в пикнике и отведали каши приготовленной Клубом активного отдыха «Коса».

Из столицы Северной Ирландии на мероприятие в Ирландском Военном музее приехали учащиеся, учителя и родители из Культурно-образовательного центра «Жар-птица», Белфаст

Культурно-исторический центр «Мёбиус» благодарит тех, кто помог в проведении праздника:

Виктора и Веру Бражниковых, Алёну Скопенко, Олега и Елену Загребиных, маленьких исполнителей центра русского языка «Матрёшка», танцевальный ансамбль «Веренея», Юрия Самухова, Санту Брижа, клуб «Коса» и персонально Игоря Долгова.

Отдельное спасибо доктору гипнотерапевту Алексею Иванову, который оплатил вход 20 людям на это мероприятие.

Благодарим Дмитрия и Константина Манеску за помощь в организации транспорта для участников концерта.

Написали на своей страничке активисты Культурно-исторического центра «Мёбиус»

Фото: I.R.P.