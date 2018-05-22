Клуб «Коса» открыл палаточный сезон

На берегу живописного озера в центре Ирландии собрались ветераны клуба, приехавшие из многих городов страны.
Несмотря на ветреную и местами ненастную погоду у костра засиделись до самой ночи.
Слушали песни в исполнении Игоря Долгов, Ильи Бабкина и Юрия Самухова.
Нынешний сезон будет наполнен событиями косовцев: в июне планируется традиционная вылазка на озеро Финея, а ближе к экватору лета «День Нептуна» который уже полюбиди многие русскоязычные ирландцы.
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Фото: I.R.P.