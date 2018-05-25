Выставки в мультикультурном центре ALL TOGETHER

Первая выставка фотографа Сергея Ларенкова «Связь времен»

Сергей Ларенков с математической точностью воссоздает положение и ракурс, с которого были сделаны снимки военных лет, чтобы то же место запечатлеть в настоящем.

Помещая их в коллаж, он гармонично объединяет на одном фото прошлое и настоящее.

За пять лет Ларенков отыскал места и переснял более 800 фотографий периода Великой Отечественной войны. Сергей использует в своём творчестве не только кадры, ставшие знаменитыми на весь мир, но и малоизвестные, сделанные по обе воюющие стороны. Большинство исторических фотографий автору предоставил Российский Государственный архив кинофотодокументов города Красногорска. Эта выставка была организована благодаря Кристине Бутусовой, координатору Бессмертного Полка, которая получила авторские права на предоставление фотографий для фотовыставки в Ирландии.

Вторая выставка фотографа Ольги Бердниковой МакГео «Вечный огонь»

Наша соотечественница, проживающая в Ирландии, решила привлечь внимание к девочкам подросткам, которые служили во время Великой Отечественной Войны. Многие девушки пошли на фронт добровольцами, находясь в подростковом возрасте. Им приходилось выполнять обычные мужские работы и защищать Родину. Стихи Ольги Климановой «У войны не женское лицо» сопровождают фотовыставку, в них говорится о непримиримом лице войны.

В качестве почетного караула у вечного огня выступили девочки Волгограда. Эта традиция была основана в 1965 году, и по-прежнему широко распространена среди школьников в городах России.

Мультикультурный центр ALL TOGETHER благодарит за предоставленный материал Кристину Бутусову, координатора БП Ирландии и фотографа Ольгу Бердникову МакГео.

Посмотреть и ознакомиться с фотографиями можно свободно в рабочие дни с 12:00 до 18:00.

Ольга Богдановича - руководитель Мультикультурного центра ALL TOGETHER

Unit8, 60 Applewood Main Street, Swords.

0879792770