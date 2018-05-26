Семейный день «Kangoo Jumps» в зоопарке Корка

Клуб любителей прыжков на пружинистых ботинках «Kangoo» организовал семейный день в зоопарке острова Фота, графство Корк.

Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе для всей семьи - что может быть лучше?

А пружинистые ботинки «Кangoo Jumps» всегда привнесут разнообразие в ваши путешествия.

Наши инструктора из разных уголков Ирландии со своими семьями провели незабываемый день в зоопарке, где под пение птиц, любуясь на обители джунглей, имели возможность устроить фотосессию для всей семьи. Особый фурор необычные прыгуны и их ботинки произвели на чемпионов в прыжках – кенгуру.

Семья - это жизнь! Растите здоровое поколение, наслаждайтесь временем, проведенным с детьми, а веселее это делать с пружинистыми ботинками «Kangoo Jumps»!

Мы благодарим нашего фотографа Ирину Василевича за великолепную фотосессию.

Международный Тренер и Эксклюзивный Дистрибьютор в Ирландии

Екатерина Макарова

www.kangooclubireland.ie

Телефон: 051 850 850

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Kangoo Club Waterford Website: www.kangooclubwaterford.com