«Маленькие звезды» русскоязычной Ирландии

Первый фестиваль детских талантов состоялся в отеле Clayton в Голвее и представил на суд зрителей и строгого жюри богатую программу, подготовленную юными талантами.

Тридцать три участника из пяти русских образовательных центров в Ирландии продемонстрировали танцы и песни. В конкурсе участвовали более 70 детей.

Фестиваль «Маленькие звезды» собрал творчески одарённых детей из многих регионов Ирландии, реализуя миссию по стимулированию подрастающего поколения к дальнейшей активности, повышению уровня их художественного образования, расширению кругозора, сохранения русской культуры и организации последующих творческих мероприятий и встреч. Самому юному участнику – всего 5 лет.

Юные звёзды зажгли сердца посетителей и членов жюри, которым пришлось нелегко в отборе победителей, потому что все ребята были достойны высших похвал и наград.

Судейскую коллегию составили активные члены русскоязычной общины: профессиональный танцор, победитель чемпионатов в Румынии, Ирландии и Великобритании – Сергей Тихон из Дублина, певица и поэтесса из Лимерика - Елена Панцхавa, солистка танцевального ансамбля «Веренея» - Элеонора Тышковская, солистка вокального ансамбля «Матрешки» - Ирина Урбанович, и, ваш покорный слуга, журналист и преподаватель игры на фортепьяно - Сабина Салим.

Кстати, двое членов комиссии подарили публике свои творческие номера: Сергей Тихон продемонстрировал бальный танец, а Елена Панцхава спела романс «Хризантемы».

Победителей определяли по номинациям: «С песней по жизни», «Танцуй, пока молодой!», «Золотой голос», «Лучший танцор». Радостная атмосфера дня была обеспечена юными дарованиями из танцевальной студии «Танго» ДОЦ «Бумажный журавлик» города Голуэй, певцами музыкальной группы ДОЦ «Подсолнухи» из Лимерика, КОЦ «Candle of Grace» из Кастлбара и дублинскими танцевальная студия «E- Motion» и «My Art&Dance School».

Один за другим на сцену выходили участники конкурса с песенными и танцевальными номерами. Экстравагантные восточные танцы подготовила группа из Дублина «My Art&Dance». Они же виртуозно исполнили «Русский танец» из балета П. Чайковского «Лебединое озеро». Концертную программу продолжили прекрасные баядерки с голубыми веерами, окутав сцену иллюзорным фейерверком небесного цвета.

Группа Хип-Хоп из танцевальной студии «E-Motion» танцевала настолько заразительно, что многие зрители подплясывали им. Юная Эсмиральда в ярком наряде выполняла нелёгкие танцевальные пируэты.

Неповторимые маленькие певцы из ДОЦ «Подсолнухи», город Лимерик трогательно спели песни «Три кита», «Телега», «БИМ-БОМ», «Прадедушка», «Ролики» в оригинальной инсценировке и массовом сопровождении. Вообще, необходимо отметить, что костюмы, декорации, танцевальные номера и оформление зала вызывали восхищение.

Организаторы фестиваля вложили максимум сил и энергии на организацию и проведение мероприятия. Ведущая конкурса Инесса Скорнякова, музыкальный редактор Юрий Феофилов, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Елена Стешенко и все преподаватели, и тренеры юных талантов были единогласно отмечены зрительским коллективом и признаны достойными всех похвал. Особую благодарность получили родители детей, прилагающих все усилия к неустанному развитию и совершенствованию личности своих чад.

В итоге грамотами и подарками были отмечены маленькие певцы Никита Гуляницкий за исполнение песни «Идет солдат по городу», Диана Ребенока за исполнение песни «Пой всегда», Полина Варуева за исполнение песни «Папа». Особо были отмечены танцевальные студии «E-Motion», «My Art&Dance School», «Танго». Призы достались и нашим замечательным танцовщицам: Elena McGuiness за танец «Эсмеральда» из балета Цезаря Пуни «Эсмеральда», Iris Taylor за исполнение танца «Танец куклы» из балета Чайковского «Щелкунчик», Анастасии Татарниковой за исполнение танца «Свободная птица». А приз зрительских симпатий получили: Дарья Брударь, Анна Воевода, Полина Варуева, София Хацевич, принявшая участие в фестивале, несмотря на болезнь.

Участие в музыкальных конкурсах является важным показателем творческого роста молодёжи - это незаменимый опыт для каждого участника и педагога независимо от результата, ведь победы окрыляют и вдохновляют на покорение новых вершин, а неудачи закаляют характер и заставляют работать над собой. Впрочем, потерь и фиаско не было. Все конкурсанты были отмечены вниманием и одобрением. Мы-то знаем известное: «главное - не победа...»

Главное то, что русскоязычная общественность в Ирландии не дремлет, а разрастается и действует, достигает и покоряет вершины человеческой активности. По утверждению местных жителей, за последние несколько десятилетий в Голуэе не происходило каких-либо мероприятий подобного уровня. Гости отеля не раз подходили к нам с вопросами о происходящем и откровенным восхищением талантом участников фестиваля. Многие из них были очарованы инициативой нашего сообщества, предприимчивостью организаторов мероприятия, спрашивали о возможностях развития танцевальных и вокальных способностей их собственных детей. «Российский» пример положительно повлиял на «ирландских» родителей со всеми предстоящими позитивными последствиями. Возможно, в недалёком будущем состоится Фестиваль талантов с привлечением всех национальностей, проживающих на Изумрудном острове. А сегодня хочется от всей души поблагодарить наших соотечественников и пожелать им дальнейших успехов в их грандиозном творческом труде. Фестиваль организован детским образовательным центром «Бумажный Журавлик» города Голуэй при поддержке Координационного совета организаций российских соотечественников, проживающих в Ирландии и культурно-образовательного центра при благотворительном фонде «Candle of Grace» из Каслбара.

Следующий фестиваль организаторы запланировали на 24 марта 2019 года.

Молодцы, ребята!

Так держать!

Сабина Салим

Фото: Елена Закарите