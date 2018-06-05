«Три поросенка» в школе Радуга

Окончание учебного года в Русской школе «Радуга», г. Дублин отметили классической постановкой сказки «Три поросенка».

Появление этой истории связывают с английским фольклором, но характеры Ниф-нифа, Нуф-нуфа и Наф-нафа больше напоминают жителей «Изумрудного острова».

В постановке же студии «Фантазеры», в которой занимаются дети от 5 лет классическая сказка получила современную форму мьюзикла, с замечательными актерами, группой подтанцовки и великолепными декорациями.

С ролями поросят справились: Ниф-Ниф, Типа Артамонова, Нуф-Нуф, Артем Фетисов и Наф-Наф, Александр Баукис. Волка блистательно сыграл Миша Лопатин: «Я злой и страшный Серый Волк, я в поросятах знаю толк … РРР» словно вышли из известного советского комедийного боевика «Джентльмены удачи».

Великолепно справились со своей задачей «бабочки и букашки» сопровождавшие музыкальное представление танцевальной композицией.

Присутствовавший на премьере спектакля второй секретарь Посольства России Василий Величкин, поблагодарил школу «Радуга» за многолетнюю работу по сохранению у детей иммигрантов русского языка и культуры и вручил почетные грамоты активистам и директору школы Светлане Усович.

Учебный год в школе «Радуга» заканчивается, но впереди ребят ждут каникулы, и традиционный летний лагерь со множеством приключений, новых эмоций!

Отзывы родителей:

Талантливый педагог - талантливые дети!

Большая благодарность Директору русской школы «Радуга» Светлане Васильевне Усович за организацию театральной студии и прекрасные, красочные постановки с участием учеников школы. Дети получают дополнительные возможности раскрыться, проявить свои таланты и все-таки полюбить общение на русском языке! А репетиции, на которых педагог терпеливо выносит яркие эмоции и слишком творческий подход наших юных актёров к делу - это отдельная радость для всех. Спасибо! Обязательно будем продолжать! Готовьте для наших ребят новые сценарии - вдохновения вам и успехов в таком замечательном труде.

С уважением, Татьяна Артамонова.

Школа «Радуга» приглашает ребят в летний лагерь, связаться с администрацией школы можно по телефону 0851159873 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Подробная информация о школе на сайте www.raduga.ie

Фото: Елена Закарите