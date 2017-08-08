Арт-студия "Взгляд" под руководством Натальи Елиной

Вот уже несколько лет Наталья Елина знакомит детей с волшебным миром красок, цвета, света и тени, а также со скульптурой малых форм и другими видами творчества.

В арт-студию «Взгляд» приходят те, кто ни разу не брал в руки кисточку и на первом же уроке рисуют полноценную картину, сами удивляясь такому результату, и становясь продвинутыми, креативными художниками.

Мы сочетаем академический и авторский подход в обучении, не навязывая свои правила. Ребенок сам выбирает то, что ему нравится рисовать, а мы наблюдаем и при необходимости, подсказываем решение проблемы, возникшей в ходе написания работы.

На арт-классах Натальи Елиной дети не только рисуют высокопрофессиональные картины, но и лепят настоящие скульптуры, которые, несомненно, достойны всяческих похвал.

За это время, много юных художников прикоснулось к творчеству, и достигло больших результатов. Наши ученики получают лучшие призы на выставках, продают свои картины ценителям живописи, дарят свои произведения своим родным и друзьям и даже берут заказы, а это значит, что они становятся профессионалами!

Несомненно, дети, посещающие арт-студию «Взгляд» Натальи Елиной, растут как личности, формируют художественный вкус, креативность, уверенность в себе и своих способностях. Дети учатся быть внимательными, усидчивыми, терпеливыми, аккуратными, приучаются доводить дело до победного конца. А самое главное - творчество приносит им радость, открывая совершенно новый фантастический мир.

Очень хорошо, что родители поддерживают своих детей, дают понять и почувствовать себя талантливыми и сильными, каковыми они и являются на самом деле. А так же они понимают то, что заложено, как фундамент, в детстве - останется с ребенком на всю жизнь в качестве его золотого ресурса.

На 2017-2018 год, Наталья Елина подготовила уникальную, разноплановую, насыщенную программу для детей всех возрастов. Будем рады видеть вас и ваших детей на наших занятиях в арт-студии «Взгляд». Мы не пожалеем своих знаний и опыта для достижения прекрасных результатов.

Занятия будут проходить с сентября месяца в городах: Virginia, Navan, Cavan, Ballyjamesduff.

Для получения более подробной информации вы можете обратиться по телефону: 0860766790

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