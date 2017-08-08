Арт-студия "Взгляд" под руководством Натальи Елиной

Вот уже несколько лет Наталья Елина знакомит детей с волшебным миром красок, цвета, света и тени, а также со скульптурой малых форм и другими видами творчества.
В арт-студию «Взгляд» приходят те, кто ни разу не брал в руки кисточку и на первом же уроке рисуют полноценную картину, сами удивляясь такому результату, и становясь продвинутыми, креативными художниками.
Мы сочетаем академический и авторский подход в обучении, не навязывая свои правила. Ребенок сам выбирает то, что ему нравится рисовать, а мы наблюдаем и при необходимости, подсказываем решение проблемы, возникшей в ходе написания работы.
На арт-классах Натальи Елиной дети не только рисуют высокопрофессиональные картины, но и лепят настоящие скульптуры, которые, несомненно, достойны всяческих похвал.
За это время, много юных художников прикоснулось к творчеству, и достигло больших результатов. Наши ученики получают лучшие призы на выставках, продают свои картины ценителям живописи, дарят свои произведения своим родным и друзьям и даже берут заказы, а это значит, что они становятся профессионалами!
Несомненно, дети, посещающие арт-студию «Взгляд» Натальи Елиной, растут как личности, формируют художественный вкус, креативность, уверенность в себе и своих способностях. Дети учатся быть внимательными, усидчивыми, терпеливыми, аккуратными, приучаются доводить дело до победного конца. А самое главное - творчество приносит им радость, открывая совершенно новый фантастический мир.
Очень хорошо, что родители поддерживают своих детей, дают понять и почувствовать себя талантливыми и сильными, каковыми они и являются на самом деле. А так же они понимают то, что заложено, как фундамент, в детстве - останется с ребенком на всю жизнь в качестве его золотого ресурса.
На 2017-2018 год, Наталья Елина подготовила уникальную, разноплановую, насыщенную программу для детей всех возрастов. Будем рады видеть вас и ваших детей на наших занятиях в арт-студии «Взгляд». Мы не пожалеем своих знаний и опыта для достижения прекрасных результатов.
Занятия будут проходить с сентября месяца в городах: Virginia, Navan, Cavan, Ballyjamesduff.
Для получения более подробной информации вы можете обратиться по телефону: 0860766790
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Русская школа в Ирландии
«Наша газета» и интернет сайт www.russianireland.com готовят серию статей в сентябре и октябре 2017 года о школах, курсах и кружках для русскоязычных детей и взрослых в Ирландии. Публикация материалов планируется на 22 августа, 5 и 19 сентября, 3 и 17 октября. Будет опубликован список русских школ, клубов и кружков в Ирландии. Если Вы хотите рассказать о вашей школе или клубе, присылайте нам статью о вас, ваших учениках, учителях, достижениях, мероприятиях и классах. Присылайте нам ваши адреса, контактные номера телефонов и электронные адреса, а также интернет странички и странички в социальных сетях. Нам нужны ваши фотографии или иллюстрации для публикации в газете. Презентация школы с фото выглядит гораздо лучше. А хорошая статья станет бесплатной дополнительной рекламой.
Присылайте информацию и фото на майл Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Мы можем выслать вам 5 экземпляров «Нашей газеты» с публикацией о вашей школе бесплатно и предложить льготную подписку на 2017-2018 учебный год.