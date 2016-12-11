В Дублине прошел семинар учителей русского языка Ирландии

27 ноября 2016 в Дублине был проведен семинар и курс повышения квалификации учителей. Это мероприятие было подготовлено Ассоциацией учителей русского языка и литературы Ирландии.

Разработанная ею программа для учителей Ирландии включала несколько аспектов:

Программу встречи разработала и провела Виктория Новикова, кандидат педагогических наук. Она работает в Центре русского языка в Лондоне, а её опыт включает обучение русскому языку и литературе студентов и школьников как из европейских стран (Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Польши, Болгарии и др.), так и других ( Китая, Вьетнама, Японии, Южной Кореи, США ). Виктория является тестором ТРКИ с 2001 года.

— видеоматериалы на уроках русского языка как иностранного;

— формирование художественных концептов при обучении чтению на русском языке;

— проблемы обучения письменной речи на русском языке.

В работе семинара приняли участие преподаватели русского языка и литературы, учителя, методисты, представители общественных объединений и центров дополнительного образования.

После проведения семинара и в ходе его, участники встречи вели дискуссии по этим актуальным для современной русистики темам. Качество преподавания, развитие читательской культуры, применение новых методов и технологий в процессе обучения, а также использование видеоматериалов помогает активно вовлекать учащихся в процесс обучения и выполнения творческих заданий.

Наиболее интересные педагогические подходы были обсуждены на примерах, характерных для англоговорящих студентов, был уточнен психологический механизм появления типичных речевых ошибок. Они были подробно разобраны с методологической и психологической точек зрения.

Формирование художественных концептов при обучении чтению на русском языке – тема очень увлекательная, а использование языка-посредника содействует успешной лингвистической и социально-культурной адаптации студентов: ведь некоторые понятия, работающие в условиях русскоязычной среды, неприменимы в англоговорящей.

Атмосфера встречи, как обычно, была конструктивной, творческой и вдохновляющей. Такое открытое общение, обмен опытом, глубокая заинтересованность всех участников всегда создают прочную основу для развития сотрудничества и повышения уровня преподавания. Радует и то, что все больше и больше учителей Ирландии становятся членами нашей Ассоциации. Этому, безусловно, способствовало вступление нашей организации в коллективные члены МАПРЯЛ.