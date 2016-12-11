В Дублине прошел семинар учителей русского языка Ирландии

— видеоматериалы на уроках русского языка как иностранного;
— формирование художественных концептов при обучении чтению на русском языке;
— проблемы обучения письменной речи на русском языке.
В работе семинара приняли участие преподаватели русского языка и литературы, учителя, методисты, представители общественных объединений и центров дополнительного образования.
После проведения семинара и в ходе его, участники встречи вели дискуссии по этим актуальным для современной русистики темам. Качество преподавания, развитие читательской культуры, применение новых методов и технологий в процессе обучения, а также использование видеоматериалов помогает активно вовлекать учащихся в процесс обучения и выполнения творческих заданий.
Наиболее интересные педагогические подходы были обсуждены на примерах, характерных для англоговорящих студентов, был уточнен психологический механизм появления типичных речевых ошибок. Они были подробно разобраны с методологической и психологической точек зрения.
Формирование художественных концептов при обучении чтению на русском языке – тема очень увлекательная, а использование языка-посредника содействует успешной лингвистической и социально-культурной адаптации студентов: ведь некоторые понятия, работающие в условиях русскоязычной среды, неприменимы в англоговорящей.
Атмосфера встречи, как обычно, была конструктивной, творческой и вдохновляющей. Такое открытое общение, обмен опытом, глубокая заинтересованность всех участников всегда создают прочную основу для развития сотрудничества и повышения уровня преподавания. Радует и то, что все больше и больше учителей Ирландии становятся членами нашей Ассоциации. Этому, безусловно, способствовало вступление нашей организации в коллективные члены МАПРЯЛ.