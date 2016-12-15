Russian Ireland

Switch to desktop

«Корпоратив» русскоязычных предпринимателей

«Корпоратив» русскоязычных предпринимателей

«Ассоциация русскоязычных профессионалов проживающих в Ирландии» (IBAR) организовала новогодний праздник, который прошел в удивительно теплой и дружеской атмосфере.

 Руководитель Ассоциации Анастасия МаКейб написала на страничке организации в социальной сети: «Мы рады, что складывается команда профессионалов, которые готовы поддержать друг друга, обмениваться опытом, делиться идеями, заинтересованы в развитии15491754 294036024325194 552588178 o контактов с Россией».
Как отметил в своем выступлении советник Посольства РФ в Ирландии Дмитрий Яворовский: «Россия, безусловно, заинтересована в крепкой команде русскоязычных профессионалов, деловых людей за рубежом».

15398878 294036084325188 1269209528 oНовогодняя встреча включала деловую часть, на ней выступил Стивен ОГара (Steven O'Gara), руководитель Управления предпринимательства Дублина (Dublin City Local Enterprise Office), который рассказал членам Ассоциации о программах помощи для малого и среднего бизнеса, а так же руководители организации Ольга Шаяку и Анастасия МаКейб с презентацией деятельности IBAR.

Представители Ассоциации русскоязычных профессионалов были приглашены на выставку для малого и среднего этнического бизнеса Business Expo 2017 в Корк, 14 января 2017 года.
По окончании официальной части перед участниками выступил блистательный музыкант Олег Пономарев, под зажигательные ритмы которого предприниматели пустились в пляс.

Особенно хочется отметить участие в новогодней встрече представительниц прекрасной половины русскоязычного предпринимательства.15370101 574117982773881 1367768736019886027 o

Организаторы «корпоратива» поблагодарили Посольство России в Ирландии за пожелания удачи и спонсоров MCA Events, Sunrise Beauty Salon и MS Solicitors за предоставленные призы и подарки.

Страничка «Ассоциации русскоязычных профессионалов проживающих в Ирландии» (IBAR) в социальной сети https://www.facebook.com/ibarireland

Выставка Business Expo 2017 пройдет в Clayton Silversprings Hotel, Корк, 14 января 2017 года с 9 утра до 5 вечера. Для получения подробной информации, обращайтесь по телефону: 085 1293290/ 0867008031 или по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Фото: Ярослав Янковский и Юлия Шинкаренко

Прочитано 1626 раз
Опубликовано в Соотечественники
Теги
"Наша газета"

Последнее от "Наша газета"

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « В Дублине прошел семинар учителей русского языка Ирландии

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх

All rights reserved. www.russinireland.com 2015

Top Desktop version