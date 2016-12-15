«Корпоратив» русскоязычных предпринимателей

«Ассоциация русскоязычных профессионалов проживающих в Ирландии» (IBAR) организовала новогодний праздник, который прошел в удивительно теплой и дружеской атмосфере.

Руководитель Ассоциации Анастасия МаКейб написала на страничке организации в социальной сети: «Мы рады, что складывается команда профессионалов, которые готовы поддержать друг друга, обмениваться опытом, делиться идеями, заинтересованы в развитии контактов с Россией».

Как отметил в своем выступлении советник Посольства РФ в Ирландии Дмитрий Яворовский: «Россия, безусловно, заинтересована в крепкой команде русскоязычных профессионалов, деловых людей за рубежом».

Новогодняя встреча включала деловую часть, на ней выступил Стивен ОГара (Steven O'Gara), руководитель Управления предпринимательства Дублина (Dublin City Local Enterprise Office), который рассказал членам Ассоциации о программах помощи для малого и среднего бизнеса, а так же руководители организации Ольга Шаяку и Анастасия МаКейб с презентацией деятельности IBAR.

Представители Ассоциации русскоязычных профессионалов были приглашены на выставку для малого и среднего этнического бизнеса Business Expo 2017 в Корк, 14 января 2017 года.

По окончании официальной части перед участниками выступил блистательный музыкант Олег Пономарев, под зажигательные ритмы которого предприниматели пустились в пляс.

Особенно хочется отметить участие в новогодней встрече представительниц прекрасной половины русскоязычного предпринимательства.

Организаторы «корпоратива» поблагодарили Посольство России в Ирландии за пожелания удачи и спонсоров MCA Events, Sunrise Beauty Salon и MS Solicitors за предоставленные призы и подарки.

Страничка «Ассоциации русскоязычных профессионалов проживающих в Ирландии» (IBAR) в социальной сети https://www.facebook.com/ibarireland

Выставка Business Expo 2017 пройдет в Clayton Silversprings Hotel, Корк, 14 января 2017 года с 9 утра до 5 вечера. Для получения подробной информации, обращайтесь по телефону: 085 1293290/ 0867008031 или по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Фото: Ярослав Янковский и Юлия Шинкаренко