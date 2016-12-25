Праздничный концерт учеников школы «Олимпус»

17 декабря в Академии танца и музыки «Олимпус» (Olympus Dance and Music Academy) состоялось праздничное представление.

Утренники организованный силами учителей и учеников Академии и русской школы посетил Посол России в Ирландии М.А.Пешков с супругой Н.И.Пешковой.

Учащиеся показали фрагменты из классических балетов, феерические танцы в стиле контемпорари, а самые маленькие школьники небольшое Рождественское сказочное представление, подготовленное их преподавателем Ланой Завершинской.

Максим Пешков отметил высокий уровень подготовки учащихся и поблагодарил руководителя Академии Наталью Пакшину за огромную проделанную работу.

По окончании концерта, гостей и родителей ожидал небольшой фуршет.

В концерте Академии принимали участие: Billy Sully, Kimberly O’Para, Lara Olivia O'CONNOR, Юлия Курочкина, Мария Озерна, Emma Byrne, Ксения Потникова, Elizaveta Ciaica, Элизабет Маклакова, Michelle Razima, Николь Янкович, Владимир Терехов, Анастасия Петриус и другие ученики.

Занятия в Русской школе «ОЛИМПУС» для детей – это радость, творчество и открытия! Убедитесь в этом сами: запишите своего ребенка на пробное занятие по тел.: 01-443 3559!

Наш адрес: Unit 10c, Ringuard House, Malahide Industrial Estate, Greencastle Parade, Dublin 17

ВЕБ: http://danceandmusic.ie/ Электронная почта: Support@danceandmusic.ie