Новогодняя встреча с Дедом Морозом в клубе «Подсолнухи», Лимерик

В клубе «Подсолнухи» г. Лимерика случилась добрая и снежная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Как часто бывает, в ожидании Дедушки, незваные гости Баба Яга и Кот-Обормот хотели стянуть и поджечь елочку, испортить все веселье своими глупыми играми.

Но Снегурочка и дети своими стараниями сумели сохранить праздник и дождались новогоднего волшебства.

Чудесные песни, которые дети пели хором и прекрасные сольные номера порадовали и гостей и Деда Мороза.

Веселые танцы, игры, стихи, хоровод и зажигание елочки – это теплая традиция, без которой сложно представить этот самый волшебный праздник.

И главная радость ребятишек была даже не в том, чтобы потрогать Мороза за бороду, получить подарок и услышать добрые, ласковые слова от него, а в его самом большом и искрящемся сюрпризе для всех – белом, легком и вовсе не холодном снеге!

Вечер закончился яркими и сверкающими сувенирами для всех!

Организаторы и преподаватели клуба ” Подсолнухи” благодарят всех, кто помог сделать этот вечер ярким и запоминающимся!!

Отдельное спасибо Кириллу Галиновскому за персональную доставку Деда Мороза, Анне Адамониене и ее супругу Эвальдасу за поставки снега, а так же всех помощников, друзей и гостей, без которых бы праздник не смог состояться.

Так же с радостью напоминаем, что в новом, календарном году клуб “Подсолнухи” открывает свои двери 7 января небольшим Рождественским концертом!

Ждем как новых так и старых друзей!!!

Наши телефоны: 086 26 77 884 и 083 15 01 259. Адрес клуба: 11 John Street, Limerick

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