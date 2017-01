Выставка «Business Expo 2017» в Корке - поддержка малому бизнесу!

Участниками выставки стали небольшие производственные и сервисные компании, среди которых немало фирм основанных Восточноевропейцами.

Организатором мероприятия стала компания SharpMinds созданная по инициативе руководителей Immigrant Advice Bureau Ольги Шевченко и Right Solution Centre Юргиты Петитул. Выставку открыл Лорд-мэр Корка Дес Кахилл (Des Cahill).

«Мы организовали «Business Expo 2017» для людей, которые хотят расширить свой бизнес, представить свою идею публике, найти новых клиентов, получить поддержку» - говорит Ольга Шевченко. «Выставка - уникальная возможность для бизнеса иммигрантов и ирландских предпринимателей найти партнеров и выработать стратегии сотрудничества».

На выставке предприниматели смогли так же, получить консультацию о доступном финансировании от государства и частных инвесторов. Постоянно работал стол Cork Local Enterprise Centre и Торговой палаты Корка. В зале присутствовали представители микрофинансовых организацией и профессиональной сети Skillnets.

В рамках выставки были предусмотрены несколько сессий для общения между участниками, а так же презентации, ведущий Алексей Черненко приглашал на сцену бизнесменов, которые рассказывали о своем бизнесе.

Некоторые истории прихода в бизнес оказались весьма увлекательными. Так Бетти Смит из западного Корка рассказала о создании своего мармеладного бренда «The Taste of Irish Spirit». Они с супругом уже были на пенсии, когда возникла необходимость погасить долг перед Кредитным Союзом. Муж Бетти Джим, работал дегустатором на винокурне Западного Корка, ныне производителя West Cork Whiskey и ему очень нравились мармелады, которые готовила Бетти. Он предложил использовать Почин (ирландский самогон) в качестве одного из ингредиентов десерта. Так родился новый мармеладный бренд, который благодаря SuperValu’s Food Academy теперь доступен во многих магазинах сети Супер Валью.

«Идея проведения ежегодного мероприятия для этнических предпринимателей родилась несколько лет назад», говорит Ольга Шевченко «Мы с Юргитой, давно сотрудничали, оказывая консультационные услуги нашим соотечественникам, и искали поддержки среди партнеров. В результате в этом году решили провести мероприятие собственными силами».

«Мы считаем, что это событие сможет привлечь ирландцев и иммигрантов», – говорит Юргита Петитул «В дальнейшем мы планируем добавить в формат выставки и полезные для начинающих предпринимателей семинары, где финансовые, государственные и венчурные компании смогут поделиться информацией». Похожие мероприятия в рамках «Восточно-Европейских бизнес Форумов», ранее проходили в Дублинском Технологическом институте при участии «Нашей газеты».

Стоит отметить, что благодаря активности «Ирландской Бизнес Ассоциации Русскоговорящих Профессионалов (IBAR)» некоторые из ее членов специально приехали в Корк из других городов, в том числе и Дублина.

А еще участников выставки ожидали призы и сладкие угощения, изготовленные польской пекарней A&M Sweet Dreams Factory

По результатам выставки были вручены призы в следующих номинациях:

Best start-up - Explore Photography;

Best interaction with public - A&M Sweet Dreams Factory;

Best presentation - The Taste of Irish Spirit;

Best innovation - Night Watchers Security Ltd;

Best stand - Three Spoons.

Специальный приз от Ronnie Moore stationery shop достался Biz-Mate

Организаторы «Business Expo 2017» выражают благодарность: Лорду-мэру Корка Десу Кахиллу, Clayton Silver Spring hotel и Алексею Черненко «Translit» за помощь в проведении мероприятия, Виталию Махнанову (www.allaboutusvideo.ie) за видео съемку, Vutenis Malisauskas за фоторепортаж, «Нашей Газете» за информационную поддержку среди русскоязычных и A&M Sweet Dreams Factory за сладкий стол. Компания Sharpminds, так же выражает благодарность спонсорам за предоставленные призы и ваучеры: Il Padrino Italian restaurant, Nosta restaurant, Asian Gourmet, New You Hair Salon, Beauty Zone, Vanilla Sky, MM Interior Design и Ronnie Moore stationery;





Следите за новостями «Business Expo Cork» на сайте: www.sharpminds.ie

Фото: Виталий Махнанов www.allaboutusvideo.ie