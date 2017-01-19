Вечер русской поэзии в Муллингар

Люди приехали в древний ирландский городок «Муллингар» из разных городов Ирландии. Еще город известен своим вторым по величине собором, так же имеющим связь с «Серебряным веком» русской культуры. Часть мозаичных украшений в нем выполнил русский художник Борис Анреп, который был близок с Мариной Цветаевой.

На первое заседание клуба приехали гости из Лимерика, Слайго, Дублина, Тулламор и Едендерри. Небольшой зал в старинном особняке Вудвилль Хаус был заполнен до отказа.



Соскучившиеся по душевному общению, люди с замиранием сердца внимали чтецам, с пламенным вдохновением исполнявших свои произведения и стихи русских поэтов.

Свои прекрасные сочинения прочла поэтесса Елена Панцхава - дипломированный номинант премии «Поэт года 2015» в Москве (Конкурс проходил под эгидой ЮНЕСКО и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ), лауреат премии «Поэт России». Звонко и немного печально звучали ее стихи, тихо и завороженно слушал зал.



Потрясающе читала Татьяна Булах. Она превратила свое исполнение в настоящий спектакль одного актера. Каждое ее выступление сопровождалось небольшим рассказом о любимом поэте.

Зал рукоплескал. А потом пел. Пели все хором, удивительно душевно и сплоченно, покачиваясь в такт. И от этих незатейливых, но таких родных русских песен было очень тепло и хорошо на душе. Пели все, даже те, кто не знал слов. А ведь в зале были люди разных национальностей из России, Литвы, Латвии, Молдавии, Украины, Белоруссии, Армении, Румынии и Ирландии. Песня объединила всех.

Огромное спасибо музыкантам за потрясающее исполнение русских романсов, за прекрасную классику и любимые русские песни.

Так приятно, сидя у жаркого камина в старинном ирландском особняке, вдалеке от Родины, слушать романс «Очарована, околдована» в исполнении радиоведущего и музыканта Сергея Дикуна и «Очи черные» исполненные Арсеном Закаряном. А как виртуозно играл пианист Сержиу Прутяну! Да так зажигательно, что народ не удержался и пустился в пляс.



Вслед за русскими песнями, по желанию гостей, зазвучали молдавские, цыганские, армянские мотивы. И даже чардаш, что-то веселое для наших ирландских друзей и, на прощание, Хава Нагила. Было очень весело.

Но все имеет обыкновение заканчиваться. Так закончился прекрасный вечер. Люди, прощались, обнимаясь, словно родные. Кто-то записывал адреса, телефоны. Мужчины пожимали руки музыкантам. Вечер понравился всем. И мы торжественно пообещали, что вечера русской поэзии в Ирландии станут доброй традицией, объединяющей наших соотечественников и просто всех тех людей, кому близка культура русского народа.



P.S. Немного курьёзного: В конце вечера музыканты играли Хаву Нагилу, Арсен пел, зал подпевал. Я спустилась вниз, в ресторан, за кофе для музыкантов. Ирландцы, сидящие в ресторане, спросили меня: - Кто поет там, наверху? - Русские, - ответила я. - А на каком языке они поют?

- На иврите, - ответила я, улыбнувшись, прочтя в их взглядах искреннее удивление. Вот такой мы народ, - подумалось мне, - Для нас, все люди - братья. Все песни - наши.

Текст: Елена Закарите

Фото: Евгений Бутусов