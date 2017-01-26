Конкурс детских сочинений «Сказочная планета»

В соответствии с целями фестиваля - поддержка русского языка за рубежом, помощь зарубежным русским школам в мотивации к изучению русского языка, в проекте могут принимать участие ученики зарубежных русских школ дополнительного образования.

Приглашаем вас принять участие в конкурсе сочинений, который был объявлен 23 октября 2016 года на фестивале «Дружная планета». Участники и зрители, вспомните спектакли, которые были показаны на сцене, прочитайте их, выберите понравившуюся сказку, и напишите сочинение. Не расстраивайтесь, если вы не были на фестивале и не видели замечательных детских постановок. Просто прочитайте сказки в книжках и напишите сочинения. Не забудьте нарисовать к ним самые красивые цветные иллюстрации.

А мы с нетерпением будем ждать ваши работы на русском языке до 28 февраля 2017 года!

Лучшие работы будут опубликованы в сборнике детских сочинений «Сказочная планета-2016». Награждение победителей будет проходить на детском театральном фестивале «Дружная планета – 2017» 5 ноября 2017 года.

Сочинения по сказкам:

1. «Цветик-семицветик», автор Валентин Катаев

2. «Спящая красавица», автор Шарль Перро

3. «Новое платье короля», автор Ганс Христиан Андерсен

4. «Телефон», автор Корней Чуковский

5. «Принцесса на горошине», автор Ганс Христиан Андерсен

6. «Волк и семеро козлят», русская народная сказка

7. «Наш Хармс», автор Даниил Хармс

Темы сочинений:

1. «Я думаю, что сказка могла бы закончиться так…»

2. «Мне нравится герой сказки, потому что…»

3. «Если бы в сказку попал я, то …»

4. «Я попал в сказку с волшебной палочкой, и…»

5. «В сказках добро побеждает зло, потому что… »

Номинация: «Самая интересная история»

Организационный комитет Cultural and Educational Centre «Planeta», Northern Ireland, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.